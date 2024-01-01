На Волині 20-річний водій автівки на смерть збив 75-річну велосипедистку

На Волині 20-річний водій автівки на смерть збив 75-річну велосипедистку
На Ківерцівщині - летальна ДТП: поліція з’ясовує обставини трагедії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні на автодорозі поблизу села Сокиричі.

20-річний житель Копиллівської громади, керуючи автомобілем Mercedes Vito, допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула.

Водій тверезий.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
20-річний житель Копиллівської громади, керуючи автомобілем Mercedes Vito, допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула.

Водій тверезий.
На Волині 20-річний водій автівки на смерть збив 75-річну велосипедистку

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, Сокиричі
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