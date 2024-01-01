На Волині 20-річний водій автівки на смерть збив 75-річну велосипедистку
Сьогодні, 15:18
На Ківерцівщині - летальна ДТП: поліція з’ясовує обставини трагедії.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні на автодорозі поблизу села Сокиричі.
20-річний житель Копиллівської громади, керуючи автомобілем Mercedes Vito, допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула.
Водій тверезий.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
20-річний житель Копиллівської громади, керуючи автомобілем Mercedes Vito, допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула.
Водій тверезий.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні на автодорозі поблизу села Сокиричі.
20-річний житель Копиллівської громади, керуючи автомобілем Mercedes Vito, допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула.
Водій тверезий.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
20-річний житель Копиллівської громади, керуючи автомобілем Mercedes Vito, допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула.
Водій тверезий.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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