В Україні жінок навчатимуть водити автобуси для подолання дефіциту кадрів
Сьогодні, 15:40
Мінінфраструктури спільно з ООН запустять в Україні пілотний проєкт із навчання водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Його мета — подолати кадровий дефіцит у сфері перевезень.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише Громадське.
Проєкт має назву «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень». Його реалізовуватиме громадська організація «Фундація інституційного розвитку», а гроші на цю програму виділить Швеція.
Так, головними завданнями цієї програми є:
- створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;
- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.
«Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників», — зазначив заступник глави Мінінфраструктури Сергій Деркач.
У межах проєкту також передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія — документа, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.
Нагадаємо, раніше Міністерство економіки заявляло, що планує перенавчати жінок на ті професії, де тепер бракує фахівців. Так, наприклад, у київський метрополітен через нестачу чоловіків ідуть працювати жінки, а наприкінці року на лінію може вперше вийти машиністка.
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Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише Громадське.
Проєкт має назву «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень». Його реалізовуватиме громадська організація «Фундація інституційного розвитку», а гроші на цю програму виділить Швеція.
Так, головними завданнями цієї програми є:
- створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;
- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.
«Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників», — зазначив заступник глави Мінінфраструктури Сергій Деркач.
У межах проєкту також передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія — документа, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.
Нагадаємо, раніше Міністерство економіки заявляло, що планує перенавчати жінок на ті професії, де тепер бракує фахівців. Так, наприклад, у київський метрополітен через нестачу чоловіків ідуть працювати жінки, а наприкінці року на лінію може вперше вийти машиністка.
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