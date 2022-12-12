В Україні жінок навчатимуть водити автобуси для подолання дефіциту кадрів





Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише



Проєкт має назву «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень». Його реалізовуватиме громадська організація «Фундація інституційного розвитку», а гроші на цю програму виділить Швеція.



Так, головними завданнями цієї програми є:



- створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;



- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;



- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.



«Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників», — зазначив заступник глави Мінінфраструктури Сергій Деркач.



У межах проєкту також передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія — документа, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.



Нагадаємо, раніше Міністерство економіки заявляло, що планує перенавчати жінок на ті професії, де тепер бракує фахівців. Так, наприклад, у київський метрополітен через нестачу чоловіків ідуть працювати жінки, а наприкінці року на лінію може вперше вийти машиністка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінінфраструктури спільно з ООН запустять в Україні пілотний проєкт із навчання водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Його мета — подолати кадровий дефіцит у сфері перевезень.Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише Громадське Проєкт має назву «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень». Його реалізовуватиме громадська організація «Фундація інституційного розвитку», а гроші на цю програму виділить Швеція.- створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.«Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників», — зазначив заступник глави МінінфраструктуриУ межах проєкту також передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія — документа, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.Нагадаємо, раніше Міністерство економіки заявляло, що планує перенавчати жінок на ті професії, де тепер бракує фахівців. Так, наприклад, у київський метрополітен через нестачу чоловіків ідуть працювати жінки, а наприкінці року на лінію може вперше вийти машиністка.

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