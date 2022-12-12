В Україні жінок навчатимуть водити автобуси для подолання дефіциту кадрів

В Україні жінок навчатимуть водити автобуси для подолання дефіциту кадрів
Мінінфраструктури спільно з ООН запустять в Україні пілотний проєкт із навчання водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Його мета — подолати кадровий дефіцит у сфері перевезень.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише Громадське.

Проєкт має назву «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень». Його реалізовуватиме громадська організація «Фундація інституційного розвитку», а гроші на цю програму виділить Швеція.

Так, головними завданнями цієї програми є:

- створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів;

- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

«Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників», — зазначив заступник глави Мінінфраструктури Сергій Деркач.

У межах проєкту також передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія — документа, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки заявляло, що планує перенавчати жінок на ті професії, де тепер бракує фахівців. Так, наприклад, у київський метрополітен через нестачу чоловіків ідуть працювати жінки, а наприкінці року на лінію може вперше вийти машиністка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автобуси, водії, жінки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні жінок навчатимуть водити автобуси для подолання дефіциту кадрів
Сьогодні, 15:40
На Волині 20-річний водій автівки на смерть збив 75-річну велосипедистку
Сьогодні, 15:18
На Волині дворічна дівчинка випадково зачинилася у квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 15:04
Стефанчук спростував інформацію про канікули депутатів: вони доопрацьовуватимуть закон про заборону УПЦ МП
Сьогодні, 14:34
У Рівному затримали рецидивіста, який на замовлення фсб підпалив пікап ЗСУ
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
На Волині рятувальники допомогли двом водіям мікроавтобусів, які застрягли на дорозі На Волині рятувальники допомогли двом водіям мікроавтобусів, які застрягли на дорозі
12 грудень, 2022, 10:35
Восьмеро українців нелегально працювали у Польщі водіями на рейсових автобусах Восьмеро українців нелегально працювали у Польщі водіями на рейсових автобусах
31 серпень, 2020, 15:27
До лав ЗСУ долучилися перші увʼязнені жінки До лав ЗСУ долучилися перші увʼязнені жінки
Сьогодні, 11:46
Як жінки в умовах воєнного стану опановують стереотипно чоловічі професії: деталі Як жінки в умовах воєнного стану опановують стереотипно чоловічі професії: деталі
15 липень, 07:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні жінок навчатимуть водити автобуси для подолання дефіциту кадрів
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині 20-річний водій автівки на смерть збив 75-річну велосипедистку
Сьогодні, 15:18
 0
На Волині дворічна дівчинка випадково зачинилася у квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 15:04
 0
Стефанчук спростував інформацію про канікули депутатів: вони доопрацьовуватимуть закон про заборону УПЦ МП
Сьогодні, 14:34
 0
У Рівному затримали рецидивіста, який на замовлення фсб підпалив пікап ЗСУ
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8