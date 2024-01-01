У Луцьку та громаді перейменували зупинки громадського транспорту
Сьогодні, 16:41
У зв’язку з перейменуванням вулиць у Луцьку члени виконавчого комітету внесли зміни до переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Рішенням виконавчого комітету перейменовано:
- зупинку «Вулиця Декабристів» (місце розташування – вул. Карпенка-Карого, парна сторона навпроти будинку на вул. Свободи, 1) на «Вулиця Свободи»;
- дві зупинки «Вулиця Карбишева» (місце розташування – вул. Корсака Івана, перед поворотом на вул. Конякіна та вул. Корсака Івана, після повороту на вул. Конякіна) на «Вулиця Корсака Івана»;
дві зупинки «Вулиця Чернишевського» (місце розташування – вул. Державності, 2 та вул. Державності, 3) на «Вулиця Державності».
Перелік перейменованих зупинок за посиланням.
Також у зв’язку з перейменуванням вулиці 40-річчя Перемоги на Центральну у с. Боголюби, вулиці Першотравнева на Топографічну у с. Зміїнець, рішенням виконавчого комітету перейменовано вісім зупинок громадського транспорту та змінено адреси розташування шести зупинок у с. Боголюби, а також перейменовано одну зупинку та змінено адреси розташування трьох зупинок у с. Зміїнець.
Всього рішенням перейменовано дев’ять та внесено зміни до адрес розташування дев’яти зупинок громадського транспорту.
Перелік за посиланням.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Рішенням виконавчого комітету перейменовано:
- зупинку «Вулиця Декабристів» (місце розташування – вул. Карпенка-Карого, парна сторона навпроти будинку на вул. Свободи, 1) на «Вулиця Свободи»;
- дві зупинки «Вулиця Карбишева» (місце розташування – вул. Корсака Івана, перед поворотом на вул. Конякіна та вул. Корсака Івана, після повороту на вул. Конякіна) на «Вулиця Корсака Івана»;
дві зупинки «Вулиця Чернишевського» (місце розташування – вул. Державності, 2 та вул. Державності, 3) на «Вулиця Державності».
Перелік перейменованих зупинок за посиланням.
Також у зв’язку з перейменуванням вулиці 40-річчя Перемоги на Центральну у с. Боголюби, вулиці Першотравнева на Топографічну у с. Зміїнець, рішенням виконавчого комітету перейменовано вісім зупинок громадського транспорту та змінено адреси розташування шести зупинок у с. Боголюби, а також перейменовано одну зупинку та змінено адреси розташування трьох зупинок у с. Зміїнець.
Всього рішенням перейменовано дев’ять та внесено зміни до адрес розташування дев’яти зупинок громадського транспорту.
Перелік за посиланням.
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У Луцьку та громаді перейменували зупинки громадського транспорту
Сьогодні, 16:41