У Луцьку та громаді перейменували зупинки громадського транспорту





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Рішенням виконавчого комітету перейменовано:



- зупинку «Вулиця Декабристів» (місце розташування – вул. Карпенка-Карого, парна сторона навпроти будинку на вул. Свободи, 1) на «Вулиця Свободи»;



- дві зупинки «Вулиця Карбишева» (місце розташування – вул. Корсака Івана, перед поворотом на вул. Конякіна та вул. Корсака Івана, після повороту на вул. Конякіна) на «Вулиця Корсака Івана»;



дві зупинки «Вулиця Чернишевського» (місце розташування – вул. Державності, 2 та вул. Державності, 3) на «Вулиця Державності».



Перелік перейменованих зупинок за



Також у зв’язку з перейменуванням вулиці 40-річчя Перемоги на Центральну у с. Боголюби, вулиці Першотравнева на Топографічну у с. Зміїнець, рішенням виконавчого комітету перейменовано вісім зупинок громадського транспорту та змінено адреси розташування шести зупинок у с. Боголюби, а також перейменовано одну зупинку та змінено адреси розташування трьох зупинок у с. Зміїнець.



Всього рішенням перейменовано дев’ять та внесено зміни до адрес розташування дев’яти зупинок громадського транспорту.



Перелік за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з перейменуванням вулиць у Луцьку члени виконавчого комітету внесли зміни до переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.Про це повідомили у Луцькій міській раді.- зупинку «Вулиця Декабристів» (місце розташування – вул. Карпенка-Карого, парна сторона навпроти будинку на вул. Свободи, 1) на «Вулиця Свободи»;- дві зупинки «Вулиця Карбишева» (місце розташування – вул. Корсака Івана, перед поворотом на вул. Конякіна та вул. Корсака Івана, після повороту на вул. Конякіна) на «Вулиця Корсака Івана»;дві зупинки «Вулиця Чернишевського» (місце розташування – вул. Державності, 2 та вул. Державності, 3) на «Вулиця Державності».Перелік перейменованих зупинок за посиланням Також у зв’язку з перейменуванням вулиці 40-річчя Перемоги на Центральну у с. Боголюби, вулиці Першотравнева на Топографічну у с. Зміїнець, рішенням виконавчого комітету перейменовано вісім зупинок громадського транспорту та змінено адреси розташування шести зупинок у с. Боголюби, а також перейменовано одну зупинку та змінено адреси розташування трьох зупинок у с. Зміїнець.Всього рішенням перейменовано дев’ять та внесено зміни до адрес розташування дев’яти зупинок громадського транспорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію