У Луцьку та громаді перейменували зупинки громадського транспорту

У Луцьку та громаді перейменували зупинки громадського транспорту
У зв’язку з перейменуванням вулиць у Луцьку члени виконавчого комітету внесли зміни до переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Рішенням виконавчого комітету перейменовано:

- зупинку «Вулиця Декабристів» (місце розташування – вул. Карпенка-Карого, парна сторона навпроти будинку на вул. Свободи, 1) на «Вулиця Свободи»;

- дві зупинки «Вулиця Карбишева» (місце розташування – вул. Корсака Івана, перед поворотом на вул. Конякіна та вул. Корсака Івана, після повороту на вул. Конякіна) на «Вулиця Корсака Івана»;

дві зупинки «Вулиця Чернишевського» (місце розташування – вул. Державності, 2 та вул. Державності, 3) на «Вулиця Державності».

Перелік перейменованих зупинок за посиланням.

Також у зв’язку з перейменуванням вулиці 40-річчя Перемоги на Центральну у с. Боголюби, вулиці Першотравнева на Топографічну у с. Зміїнець, рішенням виконавчого комітету перейменовано вісім зупинок громадського транспорту та змінено адреси розташування шести зупинок у с. Боголюби, а також перейменовано одну зупинку та змінено адреси розташування трьох зупинок у с. Зміїнець.

Всього рішенням перейменовано дев’ять та внесено зміни до адрес розташування дев’яти зупинок громадського транспорту.

Перелік за посиланням.

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Теги: Луцьк, перейменування
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