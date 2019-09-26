Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома

Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома
Сома вагою майже 45 кілограмів та довжиною понад 180 сантиметрів упіймав на озері Нобель, що на Зарічненщині, рибалка Олег Глущук із Ковеля.

У коментарі Район.Вараш чоловік розповів, що трофейну рибину завудив 19 липня.

За словами, 47-річного ковельчанина, він частенько рибалить у Нобелі.

«На це озеро часто їжджу, разів десять за літо. Риболовля – це моє хобі з дитинства», – розповідає чоловік.

Рибалка додає, що за життя вже мав чимало великих уловів, але аж такий габаритний противник йому трапився вперше: «Ловив коропи на десять кілограмів, амури також до десяти кілограмів мав, щуки – до п'яти, соми – до десяти, але цього разу трапився дійсно хороший противник. Боровся з ним плюс-мінус годину часу».
Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома

Показує нитку і воблера, на які упіймав свій трофей.

Чоловік зізнається, що рибу він не їсть, тож рибалить виключно заради задоволення, приємних відчуттів, емоцій, адреналіну та зауважує, що, крім того, риболовля дає йому змогу зайвий раз полюбуватись краєвидами рідної України.
Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома

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Теги: волинянин, сом
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