Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини

Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила для виконання завдань із гуманітарного розмінування населених пунктів, об’єктів інфраструктури та територій Донецької та Чернігівської областей, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації в Україну.

Начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем’янчук провів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, піротехніки, Чернігівщина, Донеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Сьогодні, 19:07
За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку
Сьогодні, 18:47
Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома
Сьогодні, 18:00
Кібератака української розвідки паралізувала банківську та платіжну системи росії
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Волинські сапери розміновують Чернігівщину та Донеччину Волинські сапери розміновують Чернігівщину та Донеччину
01 липень, 12:20
Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій
29 травень, 11:50
«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину «Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину
14 липень, 2023, 11:50
Волинські піротехніки продовжують розміновувати Донеччину. ФОТО Волинські піротехніки продовжують розміновувати Донеччину. ФОТО
21 червень, 2023, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Сьогодні, 19:07
 0
За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку
Сьогодні, 18:47
 0
Робота в Польщі 2024 для українців: варіанти та умови
Сьогодні, 18:20
 0
Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8