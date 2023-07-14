Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Сьогодні, 19:07
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила для виконання завдань із гуманітарного розмінування населених пунктів, об’єктів інфраструктури та територій Донецької та Чернігівської областей, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації в Україну.
Начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем’янчук провів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила для виконання завдань із гуманітарного розмінування населених пунктів, об’єктів інфраструктури та територій Донецької та Чернігівської областей, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації в Україну.
Начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем’янчук провів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Сьогодні, 19:07
За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку
Сьогодні, 18:47
Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома
Сьогодні, 18:00