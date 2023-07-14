Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила для виконання завдань із гуманітарного розмінування населених пунктів, об’єктів інфраструктури та територій Донецької та Чернігівської областей, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації в Україну.



Начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем’янчук провів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.



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