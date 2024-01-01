Коли на Волині відключатимуть електроенергію 25 липня: оприлюднено графіки





Про це повідомляє НЕК "Укренерго".



"Завтра, 25 липня, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні, до 20:00 були подовжені скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.



Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 25 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 16:00 до 22:00.Про це повідомляє НЕК "Укренерго"."Завтра, 25 липня, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.Нагадаємо, сьогодні, до 20:00 були подовжені скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

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