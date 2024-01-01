Коли на Волині відключатимуть електроенергію 25 липня: оприлюднено графіки

Коли на Волині відключатимуть електроенергію 25 липня: оприлюднено графіки
У четвер, 25 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 25 липня, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, до 20:00 були подовжені скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.

Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

Коли на Волині відключатимуть електроенергію 25 липня: оприлюднено графіки

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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