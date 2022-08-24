Під час вечірньої ДТП у Луцьку постраждав водій. ФОТО





Аварія сталася увечері 24 липня, близько 22:10 на перетині проспекту Соборності та вулиці Чорновола.



Автомобіль Audi зіткнувся із автомобілем Volvo. Після зіткнення Audi розвернуло, а Volvo виїхала на тротуар та врізалась в дерево.



Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.



На місці ДТП працюють поліцейські та медики. Допомогу надають керманичу Volvo.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ще одна вечірня дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.Аварія сталася увечері 24 липня, близько 22:10 на перетині проспекту Соборності та вулиці Чорновола.Автомобіль Audi зіткнувся із автомобілем Volvo. Після зіткнення Audi розвернуло, а Volvo виїхала на тротуар та врізалась в дерево.Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.На місці ДТП працюють поліцейські та медики. Допомогу надають керманичу Volvo.

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