Під час вечірньої ДТП у Луцьку постраждав водій. ФОТО
Сьогодні, 22:44
У Луцьку сталася ще одна вечірня дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.
Аварія сталася увечері 24 липня, близько 22:10 на перетині проспекту Соборності та вулиці Чорновола.
Автомобіль Audi зіткнувся із автомобілем Volvo. Після зіткнення Audi розвернуло, а Volvo виїхала на тротуар та врізалась в дерево.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці ДТП працюють поліцейські та медики. Допомогу надають керманичу Volvo.
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Аварія сталася увечері 24 липня, близько 22:10 на перетині проспекту Соборності та вулиці Чорновола.
Автомобіль Audi зіткнувся із автомобілем Volvo. Після зіткнення Audi розвернуло, а Volvo виїхала на тротуар та врізалась в дерево.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці ДТП працюють поліцейські та медики. Допомогу надають керманичу Volvo.
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