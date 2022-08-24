Під час вечірньої ДТП у Луцьку постраждав водій. ФОТО

Під час вечірньої ДТП у Луцьку постраждав водій. ФОТО
У Луцьку сталася ще одна вечірня дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.

Аварія сталася увечері 24 липня, близько 22:10 на перетині проспекту Соборності та вулиці Чорновола.

Автомобіль Audi зіткнувся із автомобілем Volvo. Після зіткнення Audi розвернуло, а Volvo виїхала на тротуар та врізалась в дерево.

Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.

На місці ДТП працюють поліцейські та медики. Допомогу надають керманичу Volvo.


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Теги: аварія, Луцьк, ДТП, Соборності, Чорновола
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