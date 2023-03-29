У Луцьку сталася ДТП, є постраждалі





Про це виданню ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



За інформацією правоохоронців, у результаті ДТП є постраждалі.





Поліцейські та медики працювали на місці автотрощі. Деталі повідомимо згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 липня, у місті Луцьку біля «Гостинця» сталася автопригода приблизно о 20:00.Про це виданню ВолиньPost стало відомо із власних джерел.За інформацією правоохоронців, у результаті ДТП є постраждалі.Поліцейські та медики працювали на місці автотрощі. Деталі повідомимо згодом.

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