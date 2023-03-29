У Луцьку сталася ДТП, є постраждалі
Сьогодні, 22:25
Сьогодні, 24 липня, у місті Луцьку біля «Гостинця» сталася автопригода приблизно о 20:00.
Про це виданню ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
За інформацією правоохоронців, у результаті ДТП є постраждалі.
Поліцейські та медики працювали на місці автотрощі. Деталі повідомимо згодом.
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Про це виданню ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
За інформацією правоохоронців, у результаті ДТП є постраждалі.
Поліцейські та медики працювали на місці автотрощі. Деталі повідомимо згодом.
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