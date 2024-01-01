Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня





За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 25 липня, в Луцьку та по області, очікується гроза. У північно-східній частині області значні дощі, вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.



Рівень небезпечності – І, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дощ, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дощем із грозами, що продовжуватиметься до завершення дня.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 25 липня, в Луцьку та по області, очікується гроза. У північно-східній частині області значні дощі, вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град.Рівень небезпечності – І, жовтий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію