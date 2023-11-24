За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку





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Надходження єдиного податку в області на 49 %перевищують показники аналогічного періоду торік, повідомили в Державній податковій службі області (ДПС).



Зокрема, із загальної суми надходжень єдиного податку вклад фізичних осіб — підприємців до бюджетів громад – 580,8 мільйона гривень. Юридичні особи — спрощенці сплатили 117,5 мільйона гривень єдиного податку. Сільськогосподарські товаровиробники Волині спрямували до місцевих бюджетів 35,6 мільйона гривень єдиного податку.



Як додали в ДПС, кошти з єдиного податку залишаються у місцевих бюджетах громад області.



Довідково: Єдиний податок (ЄП) — податок, що сплачують суб'єкти господарської діяльності на спрощеній системі оподаткування, основний підприємницький податок. Для підприємців 1 групи єдиний податок визначається як процент від прожиткового мінімуму, а для 2 групи — від мінімальної заробітної плати, встановленої на січень поточного календарного року. Конкретна ставка єдиного податку встановлюється місцевими органами управління та залежить від видів діяльності, яку здійснює підприємець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підсумками першого півріччя 2024 року до місцевих бюджетів Волині надійшло 733,9 мільйона гривень єдиного податку.Про це пише Суспільне Надходження єдиного податку в області на 49 %перевищують показники аналогічного періоду торік, повідомили в Державній податковій службі області (ДПС).Зокрема, із загальної суми надходжень єдиного податку вклад фізичних осіб — підприємців до бюджетів громад – 580,8 мільйона гривень. Юридичні особи — спрощенці сплатили 117,5 мільйона гривень єдиного податку. Сільськогосподарські товаровиробники Волині спрямували до місцевих бюджетів 35,6 мільйона гривень єдиного податку.Як додали в ДПС, кошти з єдиного податку залишаються у місцевих бюджетах громад області.Єдиний податок (ЄП) — податок, що сплачують суб'єкти господарської діяльності на спрощеній системі оподаткування, основний підприємницький податок. Для підприємців 1 групи єдиний податок визначається як процент від прожиткового мінімуму, а для 2 групи — від мінімальної заробітної плати, встановленої на січень поточного календарного року. Конкретна ставка єдиного податку встановлюється місцевими органами управління та залежить від видів діяльності, яку здійснює підприємець.

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