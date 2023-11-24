За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку

За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку
За підсумками першого півріччя 2024 року до місцевих бюджетів Волині надійшло 733,9 мільйона гривень єдиного податку.

Про це пише Суспільне.

Надходження єдиного податку в області на 49 %перевищують показники аналогічного періоду торік, повідомили в Державній податковій службі області (ДПС).

Зокрема, із загальної суми надходжень єдиного податку вклад фізичних осіб — підприємців до бюджетів громад – 580,8 мільйона гривень. Юридичні особи — спрощенці сплатили 117,5 мільйона гривень єдиного податку. Сільськогосподарські товаровиробники Волині спрямували до місцевих бюджетів 35,6 мільйона гривень єдиного податку.

Як додали в ДПС, кошти з єдиного податку залишаються у місцевих бюджетах громад області.

Довідково: Єдиний податок (ЄП) — податок, що сплачують суб'єкти господарської діяльності на спрощеній системі оподаткування, основний підприємницький податок. Для підприємців 1 групи єдиний податок визначається як процент від прожиткового мінімуму, а для 2 групи — від мінімальної заробітної плати, встановленої на січень поточного календарного року. Конкретна ставка єдиного податку встановлюється місцевими органами управління та залежить від видів діяльності, яку здійснює підприємець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Сьогодні, 19:07
За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку
Сьогодні, 18:47
Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома
Сьогодні, 18:00
Кібератака української розвідки паралізувала банківську та платіжну системи росії
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
На Волині сплата ПДВ зросла майже на пів мільярда гривень На Волині сплата ПДВ зросла майже на пів мільярда гривень
23 липень, 03:42
Волинська чорниця поповнила місцеві бюджети на 1,4 мільйона гривень Волинська чорниця поповнила місцеві бюджети на 1,4 мільйона гривень
16 липень, 13:50
На Волині власники елітних автівко сплатили понад 2 мільйона гривень податків На Волині власники елітних автівко сплатили понад 2 мільйона гривень податків
24 листопад, 2023, 05:28
Волинська бригада тероборони податки сплачує у Ківерці, а не в Луцьк Волинська бригада тероборони податки сплачує у Ківерці, а не в Луцьк
13 березень, 2023, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські піротехніки вирушили на розміновування деокупованих територій Донеччини та Чернігівщини
Сьогодні, 19:07
 0
За перше півріччя до місцевих бюджетів Волині надійшло понад 700 мільйонів єдиного податку
Сьогодні, 18:47
 0
Робота в Польщі 2024 для українців: варіанти та умови
Сьогодні, 18:20
 0
Волинянин зловив у озері майже 45-кілограмового сома
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8