Кібератака української розвідки паралізувала банківську та платіжну системи росії

Кібератака української розвідки паралізувала банківську та платіжну системи росії
Вчора, 23 липня, розпочалася масштабна кібератака, організована Головним управлінням розвідки Міноборони України, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території росії.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела у відомстві.

Клієнти найбільших банків, таких як "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ", зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем росіян - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".

Кібератака торкнулася і мобільних операторів, що призвело до перебоїв у роботі мобільного зв'язку та інтернету: постраждали "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

Російська влада визнала факт кібератаки, назвавши її справою рук "політично мотивованих хакерів". В українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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