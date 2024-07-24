Кібератака української розвідки паралізувала банківську та платіжну системи росії





Про це повідомляє



Клієнти найбільших банків, таких як "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ", зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.



Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем росіян - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".



Кібератака торкнулася і мобільних операторів, що призвело до перебоїв у роботі мобільного зв'язку та інтернету: постраждали "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".



Російська влада визнала факт кібератаки, назвавши її справою рук "політично мотивованих хакерів". В українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 23 липня, розпочалася масштабна кібератака, організована Головним управлінням розвідки Міноборони України, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території росії.Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела у відомстві.Клієнти найбільших банків, таких як "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ", зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем росіян - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".Кібератака торкнулася і мобільних операторів, що призвело до перебоїв у роботі мобільного зв'язку та інтернету: постраждали "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".Російська влада визнала факт кібератаки, назвавши її справою рук "політично мотивованих хакерів". В українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

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