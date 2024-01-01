Лучанин забив історичний гол: Україна програла Іраку дебютний матч на Олімпіаді

Лучанин забив історичний гол: Україна програла Іраку дебютний матч на Олімпіаді
Збірна України з футболу програла Іраку з рахунком 1:2 у своєму першому матчі на Олімпійських іграх.

Українці відкрили рахунок на початку другого тайму, але потім пропустили два голи, - пише УНН.

Для України це дебютний виступ у футболі на Олімпіаді. 27 липня "синьо-жовті" гратимуть з Марокко.

Першим українським футболістом, який забив гол на Олімпійських іграх став 22-річний лучанин Валентин Рубчинський. Він вийшов у стартовому складі і зіграв увесь матч. На 53 хвилині він вдало зіграв на добиванні.


У турнірній таблиці групи Україна йде на останньому місці без набраних очок:

1. Марокко — 3 очки (1 матч), 2:1 (різниця м'ячів)

2. Ірак — 3 очки (1), 2:1

3. Аргентина — 0 очок (1), 1:2

4. Україна — 0 очок (1), 1:2

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Теги: Олімпіада, футбол, Україна
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