Територіальна цілісність, зброя і мир: підсумки візиту Дмитра Кулеби до Китаю

Дмитро Кулеба під час візиту до Китаю понад три години обговорював главою китайського МЗС Ван І шляхи досягнення "справедливого миру" у війні з Росією.



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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Китай. Кулеба — найвищий український чиновник, який відвідав Китай після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, яке Пекін досі так публічно й не засудив. Переговори Кулеби з главою китайського МЗС Ван І тривали понад три години. Версії китайської та української сторони про їхні підсумки дещо різнилися.



Готовність до переговорів



Кулеба в ході переговорів з Ван І заявив, що Україна та Китай є стратегічними, а також важливими економічними та торговельними партнерами і наголосив, що “підтримує позицію Китаю щодо тайванського питання та дотримуватиметься принципу єдиного Китаю”, - йдеться у заяві китайського МЗС.



За даними відомства, українська сторона “високо цінує позитивну та конструктивну роль, яку відіграє Китай у сприянні миру та підтримці міжнародного порядку”, “надає великого значення поглядам китайської сторони” та “уважно вивчила “Консенсус із шести пунктів Китаю та Бразилії щодо політичного врегулювання” війни РФ проти України



“Українська сторона хоче і готова до діалогу та переговорів із російською стороною. Безумовно, переговори мають бути зваженими та предметними, спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру”, — йдеться у повідомленні.



Однак Reuters та українські ЗМІ повідомляють, посилаючись на заяву МЗС України, що Кулеба сказав главі китайського зовнішньополітичного відомства Ван І, що Київ готовий на переговори "на певному етапі" за умови готовності Москви до "добропорядних переговорів", чого поки що немає.



«Дмитро Кулеба розповів про послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори добропорядно, але зазначив, що поки що такої готовності з російської сторони не спостерігається», — йдеться у заяві МЗС. України.



Під час переговорів Кулеба також заявив, що справедливий мир в Україні відповідає інтересам Китаю, зокрема сприяє його торгівлі з Європою. Він додав, що відносини між Пекіном та Києвом варто будувати з огляду на майбутнє членство України в Євросоюзі, про що вже почалися переговори.



Зброя для Росії



Президент Володимир Зеленський заявив, що у Китаї Кулебі підтвердили, що не поставлятимуть зброю Росії. Також там підтримують територіальну цілісність України.



«Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну», — сказав український президент.



Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що хоча «умови та час» для мирних переговорів між Україною та РФ «ще не дозріли», КНР підтримує всі зусилля, які сприяють світові, і готова відігравати роль у припиненні вогню та поновленні діалогу. Ван І також зазначив, що війна РФ проти України триває вже третій рік і зберігає «ризик ескалації та поширення».



Представник Держдепу США Метью Міллер щодо візиту Кулеби до Китаю зазначив, що Пекін має почути про наслідки російської агресії безпосередньо від Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Українипід час візиту до Китаю понад три години обговорював главою китайського МЗСшляхи досягнення "справедливого миру" у війні з Росією.Про це повідомляє "Кореспондент". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Китай. Кулеба — найвищий український чиновник, який відвідав Китай після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, яке Пекін досі так публічно й не засудив. Переговори Кулеби з главою китайського МЗС Ван І тривали понад три години. Версії китайської та української сторони про їхні підсумки дещо різнилися.Кулеба в ході переговорів з Ван І заявив, що Україна та Китай є стратегічними, а також важливими економічними та торговельними партнерами і наголосив, що “підтримує позицію Китаю щодо тайванського питання та дотримуватиметься принципу єдиного Китаю”, - йдеться у заяві китайського МЗС.За даними відомства, українська сторона “високо цінує позитивну та конструктивну роль, яку відіграє Китай у сприянні миру та підтримці міжнародного порядку”, “надає великого значення поглядам китайської сторони” та “уважно вивчила “Консенсус із шести пунктів Китаю та Бразилії щодо політичного врегулювання” війни РФ проти України“Українська сторона хоче і готова до діалогу та переговорів із російською стороною. Безумовно, переговори мають бути зваженими та предметними, спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру”, — йдеться у повідомленні.Однак Reuters та українські ЗМІ повідомляють, посилаючись на заяву МЗС України, що Кулеба сказав главі китайського зовнішньополітичного відомства Ван І, що Київ готовий на переговори "на певному етапі" за умови готовності Москви до "добропорядних переговорів", чого поки що немає.«Дмитро Кулеба розповів про послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори добропорядно, але зазначив, що поки що такої готовності з російської сторони не спостерігається», — йдеться у заяві МЗС. України.Під час переговорів Кулеба також заявив, що справедливий мир в Україні відповідає інтересам Китаю, зокрема сприяє його торгівлі з Європою. Він додав, що відносини між Пекіном та Києвом варто будувати з огляду на майбутнє членство України в Євросоюзі, про що вже почалися переговори.Президент Володимир Зеленський заявив, що у Китаї Кулебі підтвердили, що не поставлятимуть зброю Росії. Також там підтримують територіальну цілісність України.«Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну», — сказав український президент.Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що хоча «умови та час» для мирних переговорів між Україною та РФ «ще не дозріли», КНР підтримує всі зусилля, які сприяють світові, і готова відігравати роль у припиненні вогню та поновленні діалогу. Ван І також зазначив, що війна РФ проти України триває вже третій рік і зберігає «ризик ескалації та поширення».Представник Держдепу США Метью Міллер щодо візиту Кулеби до Китаю зазначив, що Пекін має почути про наслідки російської агресії безпосередньо від Києва.

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