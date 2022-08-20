В Україні ще одна категорія чоловіків матиме право на бронювання





Про новацію повідомили в Мінцифри,- пише



Це один із семи кроків, який дозволить стабілізувати мобільний зв'язок та інтернет під час знеструмлень.



Керівники українських критичних підприємств забронювали вже понад 55 тисяч працівників через Дію. Найбільше – на Київщині.



Кого ще бронюватимуть: названо нову категорію



"Працюємо над бронюванням військовозобов'язаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергооб'єктів та коли базові станції виходять з ладу вони першими відновлюють роботу. Тому, щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях", – пояснили в Мінцифри.



"Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу – необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення", – говорять у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінцифра оголосила про введення бронювання для нової категорії працівників українських критичних підприємств.Про новацію повідомили в Мінцифри,- пише 24 канал Це один із семи кроків, який дозволить стабілізувати мобільний зв'язок та інтернет під час знеструмлень.Керівники українських критичних підприємств забронювали вже понад 55 тисяч працівників через Дію. Найбільше – на Київщині."Працюємо над бронюванням військовозобов'язаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергооб'єктів та коли базові станції виходять з ладу вони першими відновлюють роботу. Тому, щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях", – пояснили в Мінцифри."Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу – необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення", – говорять у відомстві.

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