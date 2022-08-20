В Україні ще одна категорія чоловіків матиме право на бронювання
Сьогодні, 03:41
Мінцифра оголосила про введення бронювання для нової категорії працівників українських критичних підприємств.
Про новацію повідомили в Мінцифри,- пише 24 канал.
Це один із семи кроків, який дозволить стабілізувати мобільний зв'язок та інтернет під час знеструмлень.
Керівники українських критичних підприємств забронювали вже понад 55 тисяч працівників через Дію. Найбільше – на Київщині.
Кого ще бронюватимуть: названо нову категорію
"Працюємо над бронюванням військовозобов'язаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергооб'єктів та коли базові станції виходять з ладу вони першими відновлюють роботу. Тому, щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях", – пояснили в Мінцифри.
"Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу – необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення", – говорять у відомстві.
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Про новацію повідомили в Мінцифри,- пише 24 канал.
Це один із семи кроків, який дозволить стабілізувати мобільний зв'язок та інтернет під час знеструмлень.
Керівники українських критичних підприємств забронювали вже понад 55 тисяч працівників через Дію. Найбільше – на Київщині.
Кого ще бронюватимуть: названо нову категорію
"Працюємо над бронюванням військовозобов'язаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергооб'єктів та коли базові станції виходять з ладу вони першими відновлюють роботу. Тому, щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях", – пояснили в Мінцифри.
"Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу – необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення", – говорять у відомстві.
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