Колишній зварювальник з Волині вирощує страусів та павичів. ФОТО, ВІДЕО





Аби подивитись та погодувати «екзотичних» птахів, до власника пернатого господарства приїжджають з різних куточків Володимирського району та Львівської області, - пише



«Страуси дісталися вже й до Литовежа», – прочитавши заголовок статті, напевно важко повірити скільки цікавих локацій охоплюють ближні села Володимирського району. Ба більше, страусина ферма на території села Литовеж існує з 2021 року.



Власник екзотичного господарства Ігор Мусій – колишній зварник у «горгазі» будівельного управління міста Нововолинськ. До початку повномасштабного вторгнення, після перенесення важкого захворювання, Ігор Мусій, за підтримки дружини, вирішив створити контактний зоопарк, щоб мешканці ближніх міст разом з сім’ями могли з користю та позитивними враженнями проводити вільний час.



“Дружина запропонувала ідею створення страусиної ферми, бо не було поблизу куди сходити з сім’єю. Я погодився, а де ще така пташка в кого є?”, – жартома розповів Ігор.



На території пернатого господарства зараз проживають сім страусів, павичі, декоративні кури та півники, індики та цесарки. Як додає Ігор Мусій, головне, щоб був шум та крик, мовляв, це і є життя.



“Замовляв страусів з Закарпаття у пана Василя. Щоб виховати такого птаха, треба дивитись за ним, як за дитинкою. Харчування птахів надзвичайно дороге, але з цим мені допомагають мешканці дачного масиву”, – зазначає власник ферми.



Як розповів Ігор Мусій, мешканці дачного масиву, усі, хто мають залишки яблук, кабачків, кукурудзи, дають безкоштовно. Страуси не бояться ні дорослих, ні діток, адже знають, що вони привезли смаколиків та погодують їх з рук.



“Під час повномасштабної війни екскурсія безплатна, коли в країні страшна біда, рахую гроші брати – зайве. Здебільшого, за вхід ми символічно беремо на їжу птахам. Відвідувачі привозять яблука та кропиву, яку дуже полюбляють страуси”, – додав власник ферми.



Дітки та дорослі, які побували на фермі страусів поблизу Нововолинська – в захваті. Страусів можна годувати з рук, оглянути детально страусине яйце, роздивитися павича та зробити знімки приємних моментів на господарстві. Сюди на тимчасову реабілітацію можуть приїжджати і військові, адже екзотичні тварини відвертають від обтяжливих думок і спогадів та передають хорошу енергетику.



Нагадаємо, що у селі Тишковичі Нововолинської громади родина Зізяв працюють над створенням невеличкого лавандового двору. Все частіше туди приїздять відпочивати, надихатись неймовірними ароматами, порелаксувавши та зробити гарні фото напам’ять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Нововолинської громади на дачах у селі Литовеж розташована ферма, де мешкають сім страусів, павичі, декоративні кури, індики та цесарки.Аби подивитись та погодувати «екзотичних» птахів, до власника пернатого господарства приїжджають з різних куточків Володимирського району та Львівської області, - пише "БУГ" «Страуси дісталися вже й до Литовежа», – прочитавши заголовок статті, напевно важко повірити скільки цікавих локацій охоплюють ближні села Володимирського району. Ба більше, страусина ферма на території села Литовеж існує з 2021 року.Власник екзотичного господарства Ігор Мусій – колишній зварник у «горгазі» будівельного управління міста Нововолинськ. До початку повномасштабного вторгнення, після перенесення важкого захворювання, Ігор Мусій, за підтримки дружини, вирішив створити контактний зоопарк, щоб мешканці ближніх міст разом з сім’ями могли з користю та позитивними враженнями проводити вільний час.“Дружина запропонувала ідею створення страусиної ферми, бо не було поблизу куди сходити з сім’єю. Я погодився, а де ще така пташка в кого є?”, – жартома розповів Ігор.На території пернатого господарства зараз проживають сім страусів, павичі, декоративні кури та півники, індики та цесарки. Як додає Ігор Мусій, головне, щоб був шум та крик, мовляв, це і є життя.“Замовляв страусів з Закарпаття у пана Василя. Щоб виховати такого птаха, треба дивитись за ним, як за дитинкою. Харчування птахів надзвичайно дороге, але з цим мені допомагають мешканці дачного масиву”, – зазначає власник ферми.Як розповів Ігор Мусій, мешканці дачного масиву, усі, хто мають залишки яблук, кабачків, кукурудзи, дають безкоштовно. Страуси не бояться ні дорослих, ні діток, адже знають, що вони привезли смаколиків та погодують їх з рук.“Під час повномасштабної війни екскурсія безплатна, коли в країні страшна біда, рахую гроші брати – зайве. Здебільшого, за вхід ми символічно беремо на їжу птахам. Відвідувачі привозять яблука та кропиву, яку дуже полюбляють страуси”, – додав власник ферми.Дітки та дорослі, які побували на фермі страусів поблизу Нововолинська – в захваті. Страусів можна годувати з рук, оглянути детально страусине яйце, роздивитися павича та зробити знімки приємних моментів на господарстві. Сюди на тимчасову реабілітацію можуть приїжджати і військові, адже екзотичні тварини відвертають від обтяжливих думок і спогадів та передають хорошу енергетику.Нагадаємо, що у селі Тишковичі Нововолинської громади родина Зізяв працюють над створенням невеличкого лавандового двору. Все частіше туди приїздять відпочивати, надихатись неймовірними ароматами, порелаксувавши та зробити гарні фото напам’ять.

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