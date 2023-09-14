Футболіст з Волині дебютував у Лізі чемпіонів

20-річний футболіст, уродженець Старої Вижівкидебютував у Лізі Чемпіонів у складі київського "Динамо".Про це повідомляє пресслужба київського клубу.У матчі проти "Партизана", юний оборонецб з Волині вийшов на поле у другому таймі замістьНавчався у футбольних школах «Діназ» (Вишгород), ОФК ім. І.Піддубного та «Динамо».Починаючи з сезону 2020/21 виступав за «Динамо» U19, у тому числі представляв клуб на міжнародній арені в Юнацькій Лізі УЄФА.Під час зимових міжсезонних зборів сезону 2022/23 був переведений до першої команди «Динамо». Добре зарекомендувавши себе під час зборів уклав новий довгостроковий контракт із клубом. Утім, до завершення сезону Навін залучався до ігор в юнацькій першості.У складі першої команди «Динамо» в офіційному матчі дебютував 23 вересня 2023 року, в поєдинку 8-го туру Прем’єр-Ліги проти ЛНЗ у Черкасах, який завершився перемогою киян з рахунком 4:2. Малиш замінив Владислава Дубінчака на 81-й хвилині гри.Залучався до юнацької збірної України U19.