Футболіст з Волині дебютував у Лізі чемпіонів

Футболіст з Волині дебютував у Лізі чемпіонів
20-річний футболіст, уродженець Старої Вижівки Навін Малиш дебютував у Лізі Чемпіонів у складі київського "Динамо".

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У матчі проти "Партизана", юний оборонецб з Волині вийшов на поле у другому таймі замість Олександра Караваєва.

Навчався у футбольних школах «Діназ» (Вишгород), ОФК ім. І.Піддубного та «Динамо».

Починаючи з сезону 2020/21 виступав за «Динамо» U19, у тому числі представляв клуб на міжнародній арені в Юнацькій Лізі УЄФА.

Під час зимових міжсезонних зборів сезону 2022/23 був переведений до першої команди «Динамо». Добре зарекомендувавши себе під час зборів уклав новий довгостроковий контракт із клубом. Утім, до завершення сезону Навін залучався до ігор в юнацькій першості.

У складі першої команди «Динамо» в офіційному матчі дебютував 23 вересня 2023 року, в поєдинку 8-го туру Прем’єр-Ліги проти ЛНЗ у Черкасах, який завершився перемогою киян з рахунком 4:2. Малиш замінив Владислава Дубінчака на 81-й хвилині гри.

Залучався до юнацької збірної України U19.

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Теги: футбол, спорт, Волинь, Ліга Чемпіонів
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