Футболіст з Волині дебютував у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 08:25
20-річний футболіст, уродженець Старої Вижівки Навін Малиш дебютував у Лізі Чемпіонів у складі київського "Динамо".
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
У матчі проти "Партизана", юний оборонецб з Волині вийшов на поле у другому таймі замість Олександра Караваєва.
Навчався у футбольних школах «Діназ» (Вишгород), ОФК ім. І.Піддубного та «Динамо».
Починаючи з сезону 2020/21 виступав за «Динамо» U19, у тому числі представляв клуб на міжнародній арені в Юнацькій Лізі УЄФА.
Під час зимових міжсезонних зборів сезону 2022/23 був переведений до першої команди «Динамо». Добре зарекомендувавши себе під час зборів уклав новий довгостроковий контракт із клубом. Утім, до завершення сезону Навін залучався до ігор в юнацькій першості.
У складі першої команди «Динамо» в офіційному матчі дебютував 23 вересня 2023 року, в поєдинку 8-го туру Прем’єр-Ліги проти ЛНЗ у Черкасах, який завершився перемогою киян з рахунком 4:2. Малиш замінив Владислава Дубінчака на 81-й хвилині гри.
Залучався до юнацької збірної України U19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
У матчі проти "Партизана", юний оборонецб з Волині вийшов на поле у другому таймі замість Олександра Караваєва.
Навчався у футбольних школах «Діназ» (Вишгород), ОФК ім. І.Піддубного та «Динамо».
Починаючи з сезону 2020/21 виступав за «Динамо» U19, у тому числі представляв клуб на міжнародній арені в Юнацькій Лізі УЄФА.
Під час зимових міжсезонних зборів сезону 2022/23 був переведений до першої команди «Динамо». Добре зарекомендувавши себе під час зборів уклав новий довгостроковий контракт із клубом. Утім, до завершення сезону Навін залучався до ігор в юнацькій першості.
У складі першої команди «Динамо» в офіційному матчі дебютував 23 вересня 2023 року, в поєдинку 8-го туру Прем’єр-Ліги проти ЛНЗ у Черкасах, який завершився перемогою киян з рахунком 4:2. Малиш замінив Владислава Дубінчака на 81-й хвилині гри.
Залучався до юнацької збірної України U19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Футболіст з Волині дебютував у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 08:25
В Україні ще одна категорія чоловіків матиме право на бронювання
Сьогодні, 03:41