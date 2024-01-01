«Не розуміють російську та одне одного», − воїн з Волині про іноземців у армії рф





Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш зазначив в етері "Еспресо", що противник надсилає на поле боя величезну кількість резервів, серед яких є іноземні найманці, - пише



"Ми вже помічали й темношкірих, й індусів, й інших найманців, які готові за гроші знищувати нашу країну. Вони дійсно дуже активно проводять штурмові дії, але оборону тримає бригада "Рубіж" і в них об'єктивно нічого не вдається. Навіть ті маленькі досягнення, які в них є коштують абсолютно неймовірних зусиль з величезною втратою особового складу. Коефіцієнт корисної дії при цьому абсолютно мінімальний", - пояснив захисник.



За оцінкою Отченаша, найманці не вміють воювати та не мають нормальної комунікації у підрозділах, оскільки не розуміють мови.



"Буває таке, умовно кажучи, якомусь індусу говорять: іди туди, там є бліндаж. Він іде аж до наших позицій. Тому що вони не розуміють російську мову, не розуміють одне одного. Це просто черговий обман. Я більш ніж впевнений, що цим найманцям обіцяли значно кращі умови, кращі місця, їх просто відсилають на м'ясо, на смерть, де вони абсолютно не знають що їм робити, тому просто сидять під обстрілами. Найкращий варіант, звісно, щоб жоден з представників інших народностей не йшов воювати за цей кривавий російський імперіалістичний режим", - наголосив боєць.



Він додав, що іноземці потрапляють в український полон і тут вже з ними спілкуються англійською, перекладачем та навіть своєрідними жестами.



Як повідомляв УНІАН, РФ продає на війну в Україні сирійських біженців. У цьому допомагають посередники, які, переправляли біженців до Європи через Росію і Білорусь.



"У сирійських і російських телеграм-каналах поширюють ролики з уродженцями Єгипту, Сирії, Сомалі та Індії у військовій формі, а також фото і відео російських паспортів, які їм видають. Всі паспорти сирійців були видані в Якутії", - зазначили у розслідуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на фронті наразі достатньо напружена. Російські окупанти штурмують абсолютно з усіх напрямків, з яких можуть, і шукають методи, щоб посунути лінію оборони ЗСУ.Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж"зазначив в етері "Еспресо", що противник надсилає на поле боя величезну кількість резервів, серед яких є іноземні найманці, - пише УНІАН. "Ми вже помічали й темношкірих, й індусів, й інших найманців, які готові за гроші знищувати нашу країну. Вони дійсно дуже активно проводять штурмові дії, але оборону тримає бригада "Рубіж" і в них об'єктивно нічого не вдається. Навіть ті маленькі досягнення, які в них є коштують абсолютно неймовірних зусиль з величезною втратою особового складу. Коефіцієнт корисної дії при цьому абсолютно мінімальний", - пояснив захисник.За оцінкою Отченаша, найманці не вміють воювати та не мають нормальної комунікації у підрозділах, оскільки не розуміють мови."Буває таке, умовно кажучи, якомусь індусу говорять: іди туди, там є бліндаж. Він іде аж до наших позицій. Тому що вони не розуміють російську мову, не розуміють одне одного. Це просто черговий обман. Я більш ніж впевнений, що цим найманцям обіцяли значно кращі умови, кращі місця, їх просто відсилають на м'ясо, на смерть, де вони абсолютно не знають що їм робити, тому просто сидять під обстрілами. Найкращий варіант, звісно, щоб жоден з представників інших народностей не йшов воювати за цей кривавий російський імперіалістичний режим", - наголосив боєць.Він додав, що іноземці потрапляють в український полон і тут вже з ними спілкуються англійською, перекладачем та навіть своєрідними жестами.Як повідомляв УНІАН, РФ продає на війну в Україні сирійських біженців. У цьому допомагають посередники, які, переправляли біженців до Європи через Росію і Білорусь."У сирійських і російських телеграм-каналах поширюють ролики з уродженцями Єгипту, Сирії, Сомалі та Індії у військовій формі, а також фото і відео російських паспортів, які їм видають. Всі паспорти сирійців були видані в Якутії", - зазначили у розслідуванні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію