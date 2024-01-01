Волинянин потрапив на лаву підсудних, бо надсилав друзям посилання на порносайти

Волинянин потрапив на лаву підсудних, бо надсилав друзям посилання на порносайти
На Волині чоловік отримав вирок за те, що переслав своїм друзям порно. На суді обвинувачений заявив, що робив це задля забави.

Про це свідчить відповідне рішення Камінь-Каширського районного суду Волинської області, - пише Телеграф.

У березні 2024 року чоловік протягом кількох днів "скидав" своїм друзям у месенджері порно, зокрема, посилання на відповідні сайти та "гіфки". Правоохоронці розцінили це як поширення порнографії.

Справа дійшла до суду, де обвинуваченим визнав свою провину, але зазначив, що не знав, що він скоює злочин, за який передбачено кримінальне покарання. Він пояснив свій вчинок тим, що робив це для розваги.

Незважаючи на каяття, суд визнав чоловіка винним і призначив 1 рік випробувального терміну.

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Теги: Волинь, порушення закону, порно, суд
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