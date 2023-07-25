На Волині дворічна дівчинка випадково зачинилася у квартирі: викликали рятувальників

У Ковелі рятувальники допомогли бабусі потрапити в квартиру, де зачинилася її онука.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 24 липня, близько обіду у Ковелі дворічна дівчинка випадково зачинилася в квартирі на третьому поверсі. Її бабуся на мить вийшла на сходову клітку й не змогла потрапити в помешкання.За викликом на вулицю Театральну спрямували чергове відділення рятувальників. Аби провести рятувальну операцію з мінімальними пошкодженнями, працівники ДСНС підійнялися триколінною драбиною на балкон й відчинили за допомогою шанцевого інструмента вікно, а тоді потрапили в квартиру, де й виявили дитину, яка міцно спала.