На війні загинув Герой з Волині Вадим Панасюк
Сьогодні, 12:15
Ковельська громада знову втратила Захисника. "На щиті" востаннє додому повернувся уродженець Ковеля, 39-річний солдат-навідник Вадим Панасюк. Свій останній бій він прийняв на Донеччині.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Вадима Панасюка мобілізували у квітні 2024-го. Служив у десантно-штурмових військах. За неповних чотири місяці служби, мужній, вправний і сміливий, опанував нову для себе військову спеціальність навідника та став авторитетом для побратимів.
Загинув 19 липня в бою з російськими загарбниками поблизу села Північне Бахмутського району.
Прощатимуться із Захисником України завтра, 25 липня.
9:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради), після якої траурний кортеж вирушить у село Солотвин (Голобська громада);
Орієнтовно об 11:30-12:00 – чин похорону в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі Солотвин Голобської громади.
Поховають Героя на сільському цвинтарі.
"Висловлюю щирі співчуття родині Вадима Панасюка – дружині Катерині, дітям, братові Віталію, батькам – Галині Володимирівні та Анатолієві Іллічу, всім, хто його знав і любив. Вічна пам'ять і слава Герою!" - зазначив мер Ковеля.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Вадима Панасюка мобілізували у квітні 2024-го. Служив у десантно-штурмових військах. За неповних чотири місяці служби, мужній, вправний і сміливий, опанував нову для себе військову спеціальність навідника та став авторитетом для побратимів.
Загинув 19 липня в бою з російськими загарбниками поблизу села Північне Бахмутського району.
Прощатимуться із Захисником України завтра, 25 липня.
9:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради), після якої траурний кортеж вирушить у село Солотвин (Голобська громада);
Орієнтовно об 11:30-12:00 – чин похорону в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі Солотвин Голобської громади.
Поховають Героя на сільському цвинтарі.
"Висловлюю щирі співчуття родині Вадима Панасюка – дружині Катерині, дітям, братові Віталію, батькам – Галині Володимирівні та Анатолієві Іллічу, всім, хто його знав і любив. Вічна пам'ять і слава Герою!" - зазначив мер Ковеля.
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