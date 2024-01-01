На війні загинув Герой з Волині Вадим Панасюк

Вадим Панасюк. Свій останній бій він прийняв на Донеччині.



Про це Ігор Чайка.



Вадима Панасюка мобілізували у квітні 2024-го. Служив у десантно-штурмових військах. За неповних чотири місяці служби, мужній, вправний і сміливий, опанував нову для себе військову спеціальність навідника та став авторитетом для побратимів.



Загинув 19 липня в бою з російськими загарбниками поблизу села Північне Бахмутського району.



Прощатимуться із Захисником України завтра, 25 липня.



9:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради), після якої траурний кортеж вирушить у село Солотвин (Голобська громада);



Орієнтовно об 11:30-12:00 – чин похорону в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі Солотвин Голобської громади.



Поховають Героя на сільському цвинтарі.



"Висловлюю щирі співчуття родині Вадима Панасюка – дружині Катерині, дітям, братові Віталію, батькам – Галині Володимирівні та Анатолієві Іллічу, всім, хто його знав і любив. Вічна пам'ять і слава Герою!" - зазначив мер Ковеля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада знову втратила Захисника. "На щиті" востаннє додому повернувся уродженець Ковеля, 39-річний солдат-навідник. Свій останній бій він прийняв на Донеччині.Про це повідомив міський голова КовеляВадима Панасюка мобілізували у квітні 2024-го. Служив у десантно-штурмових військах. За неповних чотири місяці служби, мужній, вправний і сміливий, опанував нову для себе військову спеціальність навідника та став авторитетом для побратимів.Загинув 19 липня в бою з російськими загарбниками поблизу села Північне Бахмутського району.9:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради), після якої траурний кортеж вирушить у село Солотвин (Голобська громада);Орієнтовно об 11:30-12:00 – чин похорону в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі Солотвин Голобської громади.Поховають Героя на сільському цвинтарі."Висловлюю щирі співчуття родині Вадима Панасюка – дружині, дітям, братові, батькам –та, всім, хто його знав і любив. Вічна пам'ять і слава Герою!" - зазначив мер Ковеля.

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