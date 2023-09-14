Встановити сонячні панелі чи вітрову станцію тепер стало дешевше: на Волині розповіли про пільгові можливості для домогосподарств та ОСББ





З 20 липня в Україні розпочали працювати програми для підвищення енергонезалежності населення. Так, стало можливе пільгове кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств, а також «Доступні кредити 5-7-9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.



Про це говорили під час робочої зустрічі заступника голови Волинської облдержадміністрації Тараса Шкітера із представниками банків Волині, йдеться на



Власники приватних домогосподарств можуть взяти пільгові кредити під 0 % на встановлення альтернативних джерел електроенергії у себе вдома



Як поінформував заступник начальника філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» з роздрібного бізнесу Анатолій Чаблук, програма енергоефективності домогоподарств передбачає компенсацію відсоткової ставки впродовж 10 років. Максимальна сума кредиту складає 480 тис. грн, мінімальна – 100 тис. грн. Кошти надаються цільово на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання. Термін кредитування варіюється від 12 місяців до 120 місяців та обирається позичальником в залежності від фінансових можливостей.



Кредит надається шляхом перерахунку кредитних коштів на рахунок продавця чи постачальника цього обладнання. Відсоткова ставка – нуль, разова комісія передбачена у розмірі 1,5 %.



Слід зазначити, що у вимогах чітко визначена номенклатура обладнання, яке підпадає під державну компенсацію. Так, йдеться про придбання та встановлення комплекту гібридної системи електропостачання, а саме: сонячні батареї, вітрові установки потужністю від 1 до 10-ти кіловат. В цей комплект обов’язково має входити гібридний інвертор та установка зберігання енергії, тобто акумулятор.



Щодо необхідних документів, то це: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи чоловіка й дружини, довідка про несудимість та документи на обладнання, яке купуватиметься.



Обов’язково позичальник має бути власником домогосподарства, на своє ім’я мати відкритий особовий рахунок абонента електромережі. А загальна площа допогомподарства не повинна перевищувати 250 кв.м. Сюди враховується житловий будинок та інші додаткові житлові споруди на території земельної ділянки. Вік – від 21 року до 60-ти років.



Слід зазначити, що змонтована система не поширюється на «зелений» тариф. Тобто реалізувати цю схему для власної компенсації якихось грошових надходжень буде неможливо.

Під час робочої зустрічі (фото: Волинська ОДА)

ОСББ та ЖБК, щоб стати енергонезалежними, зможуть скористатися програмою "Доступні кредити 5-7-9"



Для кредитування ОСББ, як розповів заступник директора Волинської обласної дирекції «Укргазбанк» Дмитро Гаць, була доповнена державна програма «Доступні кредити 5-7-9». Зокрема, ОСББ долучили як учасників. Так, як і раніше, це програма, яка дозволяє здешевлювати відсоткову ставку по кредиту.



Умовами передбачено, що ОСББ може отримувати кредити на енергоефективні заходи. Зокрема прописана ставка 7%, але на перший рік кредитування. Програма передбачається на 5 років і наразі адаптовується. Тож поки що на наступні роки фінансування – ставка чітко ще не визначена. Відповідно, як було відзначено, «Доступні кредити 5-7-9» наразі поєднуються із програмою «ГрінДім». Тобто, окрім здешевленої ставки пропонується й компенсація.



«На початках ми бачимо, що це буде в межах програми «ГрінДім» і поки що в межах одного року фінансування, де вони зможуть отримувати компенсацію 70 % вартості понесених витрат на інвестиційний проєкт, плюс здешевлена ставка 7%», – пояснив Дмитро Гаць.



Аванс стартує від 20 %, але індивідуально для таких цілей можуть розглядати й 10 %. Це також стосується й термінів кредитування. Зокрема, можливий варіант до розгляду – 7 років фінансування, а не 5 років.



Окрім того, торкнулись теми кредитування підприємств сектору економіки. Однак, вирішили предметніше про це поговорити на додатковій зустрічі, на яку запросять безпосередніх учасників програм: голів ОСББ, представників комунальних установ, керівників територіальних громад та партнерів (постачальників обладнання).

Під час робочої зустрічі (фото: Волинська ОДА) Під час робочої зустрічі (фото: Волинська ОДА)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Встановити сонячні панелі чи вітрову станцію тепер стало дешевше: на Волині розповіли про пільгові можливості для домогосподарств та ОСББЗ 20 липня в Україні розпочали працювати програми для підвищення енергонезалежності населення. Так, стало можливе пільгове кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств, а також «Доступні кредити 5-7-9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.Про це говорили під час робочої зустрічі заступника голови Волинської облдержадміністраціїіз представниками банків Волині, йдеться на сторінці ОДА.Як поінформував заступник начальника філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» з роздрібного бізнесу, програма енергоефективності домогоподарств передбачає компенсацію відсоткової ставки впродовж 10 років. Максимальна сума кредиту складає 480 тис. грн, мінімальна – 100 тис. грн. Кошти надаються цільово на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання. Термін кредитування варіюється від 12 місяців до 120 місяців та обирається позичальником в залежності від фінансових можливостей.Кредит надається шляхом перерахунку кредитних коштів на рахунок продавця чи постачальника цього обладнання. Відсоткова ставка – нуль, разова комісія передбачена у розмірі 1,5 %.Слід зазначити, що у вимогах чітко визначена номенклатура обладнання, яке підпадає під державну компенсацію. Так, йдеться про придбання та встановлення комплекту гібридної системи електропостачання, а саме: сонячні батареї, вітрові установки потужністю від 1 до 10-ти кіловат. В цей комплект обов’язково має входити гібридний інвертор та установка зберігання енергії, тобто акумулятор.Щодо необхідних документів, то це: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи чоловіка й дружини, довідка про несудимість та документи на обладнання, яке купуватиметься.Обов’язково позичальник має бути власником домогосподарства, на своє ім’я мати відкритий особовий рахунок абонента електромережі. А загальна площа допогомподарства не повинна перевищувати 250 кв.м. Сюди враховується житловий будинок та інші додаткові житлові споруди на території земельної ділянки. Вік – від 21 року до 60-ти років.Слід зазначити, що змонтована система не поширюється на «зелений» тариф. Тобто реалізувати цю схему для власної компенсації якихось грошових надходжень буде неможливо.Для кредитування ОСББ, як розповів заступник директора Волинської обласної дирекції «Укргазбанк», була доповнена державна програма «Доступні кредити 5-7-9». Зокрема, ОСББ долучили як учасників. Так, як і раніше, це програма, яка дозволяє здешевлювати відсоткову ставку по кредиту.Умовами передбачено, що ОСББ може отримувати кредити на енергоефективні заходи. Зокрема прописана ставка 7%, але на перший рік кредитування. Програма передбачається на 5 років і наразі адаптовується. Тож поки що на наступні роки фінансування – ставка чітко ще не визначена. Відповідно, як було відзначено, «Доступні кредити 5-7-9» наразі поєднуються із програмою «ГрінДім». Тобто, окрім здешевленої ставки пропонується й компенсація.«На початках ми бачимо, що це буде в межах програми «ГрінДім» і поки що в межах одного року фінансування, де вони зможуть отримувати компенсацію 70 % вартості понесених витрат на інвестиційний проєкт, плюс здешевлена ставка 7%», – пояснив Дмитро Гаць.Аванс стартує від 20 %, але індивідуально для таких цілей можуть розглядати й 10 %. Це також стосується й термінів кредитування. Зокрема, можливий варіант до розгляду – 7 років фінансування, а не 5 років.Окрім того, торкнулись теми кредитування підприємств сектору економіки. Однак, вирішили предметніше про це поговорити на додатковій зустрічі, на яку запросять безпосередніх учасників програм: голів ОСББ, представників комунальних установ, керівників територіальних громад та партнерів (постачальників обладнання).

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