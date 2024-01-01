До лав ЗСУ долучилися перші увʼязнені жінки





Про це повідомило Міністерство юстиції, пише



Вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Жінки вже успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.



«Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська», — розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.



Загалом 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних Сил України. З них 3823 вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.



Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська стверджував, що Закон про мобілізацію в’язнів на практиці не охоплює жінок-ув’язнених, хоч в теорії вони під нього підпадають.



Мобілізація в’язнів



Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених, а президент Володимир Зеленський 17 травня підписав його. Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.



Не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.



Водночас у Міністерстві оборони уточнювали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.



Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія припустив, що за новим законом достроково звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу, захочуть кілька тисяч засуджених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт зі Збройними силами України.Про це повідомило Міністерство юстиції, пише Громадське Вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Жінки вже успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.«Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська», — розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.Загалом 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних Сил України. З них 3823 вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.Нагадаємо, міністр юстиціїстверджував, що Закон прона практиці не охоплює жінок-ув’язнених, хоч в теорії вони під нього підпадають.Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених, а президент Володимир Зеленський 17 травня підписав його. Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.Не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.Водночас у Міністерстві оборони уточнювали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.Голова фракції «Слуга Народу»припустив, що за новим законом достроково звільнитися від відбування покарання, щоб піти на військову службу, захочуть кілька тисяч засуджених.

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