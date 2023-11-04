Україна має план повернення Криму, – Сирський

Україна має план повернення Криму, – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план, як деокупувати Крим.

Про це він розповів у інтерв’ю Guardian, пише Громадське.

За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.

«Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», — заявив Сирський.

Він також додав, що росіяни були змушені «повністю вийти» з кримського порту Севастополя після серії українських атак, оскільки після дронових та ракетних атак українських військ там були знищені радарні та ракетні установки.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що ключовою метою України є знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з росією. А втім, Сирський відмовився сказати, коли це може статися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Крим, деокупація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До лав ЗСУ долучилися перші увʼязнені жінки
Сьогодні, 11:46
Встановити сонячні панелі чи вітрову станцію тепер стало дешевше: на Волині розповіли про пільгові можливості для домогосподарств та ОСББ
Сьогодні, 11:08
Україна має план повернення Криму, – Сирський
Сьогодні, 11:07
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Ігор Біда
Сьогодні, 10:51
За 10 років війни шість разів переїжджала: історія переселенки, яка нині живе у Луцьку
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Екскомандувач збройних сил США в Європі пояснив, що треба для деокупації Криму Екскомандувач збройних сил США в Європі пояснив, що треба для деокупації Криму
04 листопад, 2023, 06:31
Після деокупації у Криму можуть відібрати статус автономії Після деокупації у Криму можуть відібрати статус автономії
09 травень, 2023, 15:30
Генерал США назвав терміни, коли Україна деокупує Крим Генерал США назвав терміни, коли Україна деокупує Крим
21 вересень, 2022, 01:15
«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський «Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
23 серпень, 2022, 22:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як читати етикетки на кормах для котів: розуміємо інгредієнти
Сьогодні, 12:36
 0
На війні загинув Герой з Волині Вадим Панасюк
Сьогодні, 12:15
 0
До лав ЗСУ долучилися перші увʼязнені жінки
Сьогодні, 11:46
 0
Встановити сонячні панелі чи вітрову станцію тепер стало дешевше: на Волині розповіли про пільгові можливості для домогосподарств та ОСББ
Сьогодні, 11:08
 0
Україна має план повернення Криму, – Сирський
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8