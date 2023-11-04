Україна має план повернення Криму, – Сирський





Про це він розповів у інтерв’ю Guardian, пише



За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.



«Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», — заявив Сирський.



Він також додав, що росіяни були змушені «повністю вийти» з кримського порту Севастополя після серії українських атак, оскільки після дронових та ракетних атак українських військ там були знищені радарні та ракетні установки.



Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що ключовою метою України є знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з росією. А втім, Сирський відмовився сказати, коли це може статися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план, як деокупувати Крим.Про це він розповів у інтерв’ю Guardian, пише Громадське За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.«Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», — заявив Сирський.Він також додав, що росіяни були змушені «повністю вийти» з кримського порту Севастополя після серії українських атак, оскільки після дронових та ракетних атак українських військ там були знищені радарні та ракетні установки.Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що ключовою метою України є знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з росією. А втім, Сирський відмовився сказати, коли це може статися.

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