Україна має план повернення Криму, – Сирський
Сьогодні, 11:07
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план, як деокупувати Крим.
Про це він розповів у інтерв’ю Guardian, пише Громадське.
За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.
«Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», — заявив Сирський.
Він також додав, що росіяни були змушені «повністю вийти» з кримського порту Севастополя після серії українських атак, оскільки після дронових та ракетних атак українських військ там були знищені радарні та ракетні установки.
Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що ключовою метою України є знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з росією. А втім, Сирський відмовився сказати, коли це може статися.
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Про це він розповів у інтерв’ю Guardian, пише Громадське.
За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.
«Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», — заявив Сирський.
Він також додав, що росіяни були змушені «повністю вийти» з кримського порту Севастополя після серії українських атак, оскільки після дронових та ракетних атак українських військ там були знищені радарні та ракетні установки.
Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що ключовою метою України є знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з росією. А втім, Сирський відмовився сказати, коли це може статися.
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