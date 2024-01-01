За 10 років війни шість разів переїжджала: історія переселенки, яка нині живе у Луцьку

Людмила Баришок — із Лисичанська. Від початку війни шість разів була змушена змінювати місце проживання. У 2014 переїжджала з Луганської області в Донецьку, змінювала декілька міст і селищ, які з часом опинялись у зоні бойових дій.



Як жінка розповіла



Нині жінці 70 років. Вона народилася у Лисичанську, там виросла. А власну сім'ю створила у Попансій. Усе життя працювала вчителькою у місцевій. Тут вийшла заміж та народила двох доньок, має четверо онуків. Чоловік помер рано, коли йому було 55 років, від онкології, розповідає Людмила Баришок.



У 2014 році від бомбардування їй довелось тікати з рідного міста на Донеччину до старшої доньки у Волноваху. У Попасній залишила власну квартиру і дачу. Уже в перші місяці війни, каже жінка, місто було зруйноване вщент: не залишилось жодного вцілілого будинку.



"Після 2014 року Волноваха, Хлібодарівка, Покровськ, Мирноград, бо в Покровську трохи спочатку були. Через постійну зміну місця проживання щоразу все менше речей могли взяти з собою. У 2022-му знову довелося переїздити", — говорить пенсіонерка.



Людмила Баришок розповідає: через постійний стрес, пов’язаний з переїздами і адаптацією, дуже потребує спілкування з земляками та людьми, які її розуміють. Тому, коли переїхала до Луцька, одразу дізналась адреси волонтерських організацій, які допомагають переселенцям.



Пенсіонерка Людмила Баришок — із Лисичанська. Від початку війни шість разів була змушена змінювати місце проживання. У 2014 переїжджала з Луганської області в Донецьку, змінювала декілька міст і селищ, які з часом опинялись у зоні бойових дій.

Як жінка розповіла Суспільному, з початком повномасштабної війни переїхала на Волинь.



Нині жінці 70 років. Вона народилася у Лисичанську, там виросла. А власну сім'ю створила у Попансій. Усе життя працювала вчителькою у місцевій. Тут вийшла заміж та народила двох доньок, має четверо онуків. Чоловік помер рано, коли йому було 55 років, від онкології, розповідає Людмила Баришок.



У 2014 році від бомбардування їй довелось тікати з рідного міста на Донеччину до старшої доньки у Волноваху. У Попасній залишила власну квартиру і дачу. Уже в перші місяці війни, каже жінка, місто було зруйноване вщент: не залишилось жодного вцілілого будинку.



"Після 2014 року Волноваха, Хлібодарівка, Покровськ, Мирноград, бо в Покровську трохи спочатку були. Через постійну зміну місця проживання щоразу все менше речей могли взяти з собою. У 2022-му знову довелося переїздити", — говорить пенсіонерка.

Людмила Баришок розповідає: через постійний стрес, пов’язаний з переїздами і адаптацією, дуже потребує спілкування з земляками та людьми, які її розуміють. Тому, коли переїхала до Луцька, одразу дізналась адреси волонтерських організацій, які допомагають переселенцям.



Сюди, говорить, приходить і за гуманітарною допомогою, і за тим, щоб взяти участь в різноманітних заходах. Найчастіше, каже жінка, буває у Координаційному центрі підтримки ВПО Луганської області в місті Луцьк.



"Я Господу дякую, що всі живі – діти, внуки. Всі ж тікали з-під обстрілів. І в яких все залишилось нажите. І з одними документами тікали з сумочкою. І тепер облаштуватися дуже тяжко", — говрить пенсіонерка.



Людмила Баришок каже. що найбільше мріє повернутися у рідну Попасну, відвідати могилу чоловіка, поговорити з ними, розповісти, як їй тепер живеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсіонерка— із Лисичанська. Від початку війни шість разів була змушена змінювати місце проживання. У 2014 переїжджала з Луганської області в Донецьку, змінювала декілька міст і селищ, які з часом опинялись у зоні бойових дій.Як жінка розповіла Суспільному , з початком повномасштабної війни переїхала на Волинь.Нині жінці 70 років. Вона народилася у Лисичанську, там виросла. А власну сім'ю створила у Попансій. Усе життя працювала вчителькою у місцевій. Тут вийшла заміж та народила двох доньок, має четверо онуків. Чоловік помер рано, коли йому було 55 років, від онкології, розповідає Людмила Баришок.У 2014 році від бомбардування їй довелось тікати з рідного міста на Донеччину до старшої доньки у Волноваху. У Попасній залишила власну квартиру і дачу. Уже в перші місяці війни, каже жінка, місто було зруйноване вщент: не залишилось жодного вцілілого будинку."Після 2014 року Волноваха, Хлібодарівка, Покровськ, Мирноград, бо в Покровську трохи спочатку були. Через постійну зміну місця проживання щоразу все менше речей могли взяти з собою. У 2022-му знову довелося переїздити", — говорить пенсіонерка.Людмила Баришок розповідає: через постійний стрес, пов’язаний з переїздами і адаптацією, дуже потребує спілкування з земляками та людьми, які її розуміють. Тому, коли переїхала до Луцька, одразу дізналась адреси волонтерських організацій, які допомагають переселенцям.Пенсіонерка Людмила Баришок — із Лисичанська. Від початку війни шість разів була змушена змінювати місце проживання. У 2014 переїжджала з Луганської області в Донецьку, змінювала декілька міст і селищ, які з часом опинялись у зоні бойових дій.Як жінка розповіла Суспільному, з початком повномасштабної війни переїхала на Волинь.Нині жінці 70 років. Вона народилася у Лисичанську, там виросла. А власну сім'ю створила у Попансій. Усе життя працювала вчителькою у місцевій. Тут вийшла заміж та народила двох доньок, має четверо онуків. Чоловік помер рано, коли йому було 55 років, від онкології, розповідає Людмила Баришок.У 2014 році від бомбардування їй довелось тікати з рідного міста на Донеччину до старшої доньки у Волноваху. У Попасній залишила власну квартиру і дачу. Уже в перші місяці війни, каже жінка, місто було зруйноване вщент: не залишилось жодного вцілілого будинку."Після 2014 року Волноваха, Хлібодарівка, Покровськ, Мирноград, бо в Покровську трохи спочатку були. Через постійну зміну місця проживання щоразу все менше речей могли взяти з собою. У 2022-му знову довелося переїздити", — говорить пенсіонерка.Людмила Баришок розповідає: через постійний стрес, пов’язаний з переїздами і адаптацією, дуже потребує спілкування з земляками та людьми, які її розуміють. Тому, коли переїхала до Луцька, одразу дізналась адреси волонтерських організацій, які допомагають переселенцям.Сюди, говорить, приходить і за гуманітарною допомогою, і за тим, щоб взяти участь в різноманітних заходах. Найчастіше, каже жінка, буває у Координаційному центрі підтримки ВПО Луганської області в місті Луцьк."Я Господу дякую, що всі живі – діти, внуки. Всі ж тікали з-під обстрілів. І в яких все залишилось нажите. І з одними документами тікали з сумочкою. І тепер облаштуватися дуже тяжко", — говрить пенсіонерка.Людмила Баришок каже. що найбільше мріє повернутися у рідну Попасну, відвідати могилу чоловіка, поговорити з ними, розповісти, як їй тепер живеться.

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