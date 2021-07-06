Поблизу Луцька перевернулась вантажівка і частково перекрила рух транспорту

Поблизу Луцька рятувальники ліквідували наслідки ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора, 23 липня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Підгайці Луцької громади на проїжджій частині дороги перевернулась вантажівка.Як з’ясувалося, водій транспорту не впорався з керуванням в результаті чого автомобіль перекинувся та частково перекрив рух транспорту.Рятувальники, які прибули на місце виклику відчепили напівпричіп від автомобіля, за допомогою крана та аварійно-рятувального автомобіля почергово поставили їх на колеса і відбуксирували на узбіччя. Аби запобігти загоранню вогнеборці водяним стволом змили з дороги паливо-мастильні матеріали.Водій вантажного автомобіля від госпіталізації відмовився.На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини, 1-ї ДПРЧ та чергова зміна ОКЦ з міста Луцьк.