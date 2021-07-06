Поблизу Луцька перевернулась вантажівка і частково перекрила рух транспорту
Сьогодні, 10:05
Поблизу Луцька рятувальники ліквідували наслідки ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 23 липня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Підгайці Луцької громади на проїжджій частині дороги перевернулась вантажівка.
Як з’ясувалося, водій транспорту не впорався з керуванням в результаті чого автомобіль перекинувся та частково перекрив рух транспорту.
Рятувальники, які прибули на місце виклику відчепили напівпричіп від автомобіля, за допомогою крана та аварійно-рятувального автомобіля почергово поставили їх на колеса і відбуксирували на узбіччя. Аби запобігти загоранню вогнеборці водяним стволом змили з дороги паливо-мастильні матеріали.
Водій вантажного автомобіля від госпіталізації відмовився.
На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини, 1-ї ДПРЧ та чергова зміна ОКЦ з міста Луцьк.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 23 липня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Підгайці Луцької громади на проїжджій частині дороги перевернулась вантажівка.
Як з’ясувалося, водій транспорту не впорався з керуванням в результаті чого автомобіль перекинувся та частково перекрив рух транспорту.
Рятувальники, які прибули на місце виклику відчепили напівпричіп від автомобіля, за допомогою крана та аварійно-рятувального автомобіля почергово поставили їх на колеса і відбуксирували на узбіччя. Аби запобігти загоранню вогнеборці водяним стволом змили з дороги паливо-мастильні матеріали.
Водій вантажного автомобіля від госпіталізації відмовився.
На місці події працювали рятувальники аварійно-рятувальної частини, 1-ї ДПРЧ та чергова зміна ОКЦ з міста Луцьк.
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