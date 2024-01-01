За волю України віддав своє життя Герой з Волині Ігор Біда

Ігор Біда.



Про це



"Сумна до сліз, до душевного щему, до сердечного болю новина цими хвилинами лине на Горохівщину з фронту. Не стало нашого колишнього колеги Ігоря Біди.



Важко повірити, друже, що ніколи не побачимо тебе - завжди відвертого, усміхненого, доброзичливого, щирого, щедрого на товариськість, дотепний жарт, ненависного до ворога добровольця-українолюба, який одним із перших став на захист України ще в 2014 році.



Співчуваємо рідним. Горюємо. Не забудемо. Світла тобі пам'ять!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За волю України віддав своє життя Герой з ВолиніПро це повідомили в Горохівській районній організації пенсіонерів МВС України «Ветеран»."Сумна до сліз, до душевного щему, до сердечного болю новина цими хвилинами лине на Горохівщину з фронту. Не стало нашого колишнього колеги Ігоря Біди.Важко повірити, друже, що ніколи не побачимо тебе - завжди відвертого, усміхненого, доброзичливого, щирого, щедрого на товариськість, дотепний жарт, ненависного до ворога добровольця-українолюба, який одним із перших став на захист України ще в 2014 році.Співчуваємо рідним. Горюємо. Не забудемо. Світла тобі пам'ять!" - йдеться в повідомленні.

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