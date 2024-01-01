За волю України віддав своє життя Герой з Волині Ігор Біда

За волю України віддав своє життя Герой з Волині Ігор Біда
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Ігор Біда.

Про це повідомили в Горохівській районній організації пенсіонерів МВС України «Ветеран».

"Сумна до сліз, до душевного щему, до сердечного болю новина цими хвилинами лине на Горохівщину з фронту. Не стало нашого колишнього колеги Ігоря Біди.

Важко повірити, друже, що ніколи не побачимо тебе - завжди відвертого, усміхненого, доброзичливого, щирого, щедрого на товариськість, дотепний жарт, ненависного до ворога добровольця-українолюба, який одним із перших став на захист України ще в 2014 році.

Співчуваємо рідним. Горюємо. Не забудемо. Світла тобі пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Ігор Біда

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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