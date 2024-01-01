Постріл за пострілом, очікування цілі, знову постріли: показали бойову роботу воїнів 24 ОМБр. ФОТО

Самохідні артилерійські установки “Paladin” 24 Окремої механізованої бригади імені короля Данила на Часівярському напрямку утилізують загарбників в промислових масштабах та підтримують українську піхоту.Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.Одними з тих, хто “розщіплює” загарбників на молекули, є наші артилеристи. В умовах масового застосування окупантами дронів та контрбатарейної боротьби, наші гармаші максимально ефективно виконують свою роботу та б’ють у “десятку”.“Температура повітря всередині гармати +37 градусів, і це далеко не найспекотніший день цього літа. Погода напряму впливає на роботу артилеристів, із урахуванням тиску та температури заряду визначаються показники для прицільного ведення вогню. Постріл за пострілом, очікування цілі, знову постріли, по рації звучить команда замаскуватись і укритись. Невелика перерва на канапку з кавою, яку перериває команда “до бою”: десь так вечір переходить у ніч, і знову починається бойова робота. Графік роботи 155-мм САУ М-109 залежить від дій ворога, а наші артилеристи визначають, чи зможуть окупанти підійти до позицій піхоти. Спойлер: не зможуть!”, – зазначили в бригаді.Проста армійська математика: чим більше ти маєш зброї та снарядів – тим більше цілей зможеш уразити. А неабиякий досвід Королівських гармашів дозволяє виконувати бойові задачі з зірочками: витрачаючи менше боєприпасів і підвищуючи влучність стрільби, знищувати щоразу більше ворожих цілей. І чим більше окупантів на українській землі перетворяться на гній, тим краще для захисників України.