ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси

ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси
У ніч на 3 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області Росії.

Це підтверджує Генштаб ЗСУ, пише Суспільне.

Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

А ще Генштаб пише, що ЗСУ цієї ночі атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Військові мають інформацію про влучання та пожежі щонайменше на двох резервуарах із нафтопродуктами.

"Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами СБУ та ГУР Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами України", - уточнили в Генштабі.



Раніше російські пропагандисти повідомляли про пожежі в Ростовській області. Писали, що зайнялися місткості з пальним. Користувачі соцмереж викладали відео пожеж.

Губернатор Ростовської области Василь Голубєв повідомив, що вночі 3 серпня регіон атакували 55 українських дронів. "Унаслідок масованої атаки БпЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", — писав він також.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси
Сьогодні, 13:50
Лучани навколішки прощалися із Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 13:18
Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади
Сьогодні, 13:02
Лучани проведуть в останню путь Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 12:36
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
У ЗСУ тестують нову полегшену модель бронежилета У ЗСУ тестують нову полегшену модель бронежилета
09 липень, 18:11
За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів За пів року навчальний центр на Волині підготував 50 операторів дронів
25 червень, 11:11
Наша незламність: символи українського спротиву Наша незламність: символи українського спротиву
24 червень, 11:51
ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху ЗСУ затрофеїли перший російський танк-черепаху
17 червень, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси
Сьогодні, 13:50
 0
Лучани навколішки прощалися із Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 13:18
 0
Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади
Сьогодні, 13:02
 0
Лучани проведуть в останню путь Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 12:36
 0
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8