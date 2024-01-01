ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси

завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області Росії.



Це підтверджує Генштаб ЗСУ, пише



Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.



А ще Генштаб пише, що ЗСУ цієї ночі атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Військові мають інформацію про влучання та пожежі щонайменше на двох резервуарах із нафтопродуктами.



"Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами СБУ та ГУР Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами України", - уточнили в Генштабі.







Раніше російські пропагандисти повідомляли про пожежі в Ростовській області. Писали, що зайнялися місткості з пальним. Користувачі соцмереж викладали відео пожеж.



Губернатор Ростовської области Василь Голубєв повідомив, що вночі 3 серпня регіон атакували 55 українських дронів. "Унаслідок масованої атаки БпЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", — писав він також.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 3 серпня Сили оборони УкраїниМорозовськ у Ростовській області Росії.Це підтверджує Генштаб ЗСУ, пише Суспільне Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.А ще Генштаб пише, що ЗСУ цієї ночі атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Військові мають інформацію про влучання та пожежі щонайменше на двох резервуарах із нафтопродуктами."Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами СБУ та ГУР Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами України", - уточнили в Генштабі.Раніше російські пропагандисти повідомляли про пожежі в Ростовській області. Писали, що зайнялися місткості з пальним. Користувачі соцмереж викладали відео пожеж.Губернатор Ростовської областиповідомив, що вночі 3 серпня регіон атакували 55 українських дронів. "Унаслідок масованої атаки БпЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах", — писав він також.

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