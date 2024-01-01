Лучани проведуть в останню путь Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 12:36
У неділю, 4 серпня, у Луцьку відбудеться відспівування полеглого Героя Романа Самусіка.
Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
Завтра, 4 серпня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Самусіка Романа Васильовича (06.07.1993 року народження), який проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
Сестра Героя Ольга Самусік у фейсбуці повідомила, що сьогодні, 3 серпня, попрощатися із воїном можна у нього вдома (Луцьк, вулиця Цегельна, 17).
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя!
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Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
Завтра, 4 серпня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Самусіка Романа Васильовича (06.07.1993 року народження), який проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
Сестра Героя Ольга Самусік у фейсбуці повідомила, що сьогодні, 3 серпня, попрощатися із воїном можна у нього вдома (Луцьк, вулиця Цегельна, 17).
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя!
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