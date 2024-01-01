Лучани проведуть в останню путь Героя Романа Самусіка

Романа Самусіка.



Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.



Завтра, 4 серпня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Самусіка Романа Васильовича (06.07.1993 року народження), який проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.



Сестра Героя Ольга Самусік у фейсбуці повідомила, що сьогодні, 3 серпня, попрощатися із воїном можна у нього вдома (Луцьк, вулиця Цегельна, 17).



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 4 серпня, у Луцьку відбудеться відспівування полеглого Героя Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.Завтра, 4 серпня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Самусіка Романа Васильовича (06.07.1993 року народження), який проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.Сестра Герояу фейсбуці повідомила, що сьогодні, 3 серпня, попрощатися із воїном можна у нього вдома (Луцьк, вулиця Цегельна, 17).

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