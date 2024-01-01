Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію