Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.
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