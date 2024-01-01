Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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