Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині
Сьогодні, 21:15
Енергетики не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії у понеділок, 5 серпня.
Про це повідомляє Укренерго.
Незважаючи на достатні обсяги генерації, споживачів просять використовувати потужні електроприлади в період з 11:00 до 15:00.
«При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», - зазначено в повідомленні.
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Про це повідомляє Укренерго.
Незважаючи на достатні обсяги генерації, споживачів просять використовувати потужні електроприлади в період з 11:00 до 15:00.
«При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», - зазначено в повідомленні.
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