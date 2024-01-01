Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині

Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині
Енергетики не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії у понеділок, 5 серпня.

Про це повідомляє Укренерго.

Незважаючи на достатні обсяги генерації, споживачів просять використовувати потужні електроприлади в період з 11:00 до 15:00.

«При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», - зазначено в повідомленні.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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