Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині





Про це повідомляє Укренерго.



Незважаючи на достатні обсяги генерації, споживачів просять використовувати потужні електроприлади в період з 11:00 до 15:00.



«При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», - зазначено в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергетики не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії у понеділок, 5 серпня.Про це повідомляє Укренерго.Незважаючи на достатні обсяги генерації, споживачів просять використовувати потужні електроприлади в період з 11:00 до 15:00.«При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», - зазначено в повідомленні.

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