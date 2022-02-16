Ярослава Магучіх — чемпіонка Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх — чемпіонка Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх стала новою олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту — посіла перше місце у фіналі Парижа-2024, в якому "бронзу" виборола інша легкоатлетка збірної України Ірина Геращенко.

Передає Суспільне.

Магучіх та Геращенко за підсумками кваліфікації пробилися до фіналу з числа трьох українок. Обидві "синьо-жовті" стрибунки перелетіли у відборі планку в 1.95 метра — чинній чемпіонці світу Магучіх це вдалося з двох стрибків.

У фіналі виступили 11 спортсменок. Не стартували в секторі дві стрибунки: через травму знялася зі змагань віцечемпіонка Європи Ангеліна Топич, не вийшла на медальний раунд і бразилійка Вальділея Мартінш.

Головну конкурентку українками у фіналі складали представниці Австралії: чемпіонка світу-2022 Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс — чинна віцечемпіонка Ігор, що випереджала Магучіх у фіналі Токіо-2020.

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Теги: Олімпіада, Магучіх, медаль
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