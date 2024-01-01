Коли в Україні знову будуть відключати світло: відповідь Міненерго
Сьогодні, 01:30
Україна вже кілька дні живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.
Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає ТСН.
З його слів, є одним з факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Саме це відбувалося в Україні протягом липня.
Втім, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Саме тому українців закликають економно споживати світло. Зокрема у пікові години - від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00.
"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає ТСН.
З його слів, є одним з факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Саме це відбувалося в Україні протягом липня.
Втім, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Саме тому українців закликають економно споживати світло. Зокрема у пікові години - від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00.
"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли в Україні знову будуть відключати світло: відповідь Міненерго
Сьогодні, 01:30
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ярослава Магучіх — чемпіонка Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту
04 серпень, 23:11
Під час купання в озері на Волині втопився чоловік
04 серпень, 22:10
Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині
04 серпень, 21:15