Коли в Україні знову будуть відключати світло: відповідь Міненерго





Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає



З його слів, є одним з факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Саме це відбувалося в Україні протягом липня.



Втім, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Саме тому українців закликають економно споживати світло. Зокрема у пікові години - від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00.



"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вже кілька дні живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики, передає ТСН З його слів, є одним з факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Саме це відбувалося в Україні протягом липня.Втім, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Саме тому українців закликають економно споживати світло. Зокрема у пікові години - від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00."Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.

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