Волинянин впіймав майже 13-кілограмового білого амура

Волинянин впіймав майже 13-кілограмового білого амура
Волинянин Євген Деменік в селі Запруддя на Камінь-Каширщині впіймав майже 13-кілограмового білого амура.

Про це він розповів у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, передає "Конкурент".

«Перший –12,5, другий – 7.8. Було ще чотири таких рибини. Відпочинок на всі 100», - так чоловік прокоментував свій улов.

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Теги: рибалка, волинянин
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