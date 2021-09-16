Волинянин впіймав майже 13-кілограмового білого амура





Про це він розповів у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, передає



«Перший –12,5, другий – 7.8. Було ще чотири таких рибини. Відпочинок на всі 100», - так чоловік прокоментував свій улов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин Євген Деменік в селі Запруддя на Камінь-Каширщині впіймав майже 13-кілограмового білого амура.Про це він розповів у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, передає "Конкурент" «Перший –12,5, другий – 7.8. Було ще чотири таких рибини. Відпочинок на всі 100», - так чоловік прокоментував свій улов.

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