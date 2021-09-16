Волинянин впіймав майже 13-кілограмового білого амура
Сьогодні, 05:14
Волинянин Євген Деменік в селі Запруддя на Камінь-Каширщині впіймав майже 13-кілограмового білого амура.
Про це він розповів у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, передає "Конкурент".
«Перший –12,5, другий – 7.8. Було ще чотири таких рибини. Відпочинок на всі 100», - так чоловік прокоментував свій улов.
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Про це він розповів у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, передає "Конкурент".
«Перший –12,5, другий – 7.8. Було ще чотири таких рибини. Відпочинок на всі 100», - так чоловік прокоментував свій улов.
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