Лучанин 10 років вирощує помідори на даху гаража





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Таку грядку пан Олександр зробив більше 10-ти років тому. Каже, ще до цього колись тут вирощували городину батьки.



Зробили міні-город вирішили через те, що за багато років на даху будівлі зібралося чимало землі.



Раніше лучанин не хотів нічого вирощувати, але із виходом на пенсію все ж надумав.



Крім томатів, на даху гаража цьогоріч росте і солодкий перець.

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