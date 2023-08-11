Лучанин 10 років вирощує помідори на даху гаража

Лучанин 10 років вирощує помідори на даху гаража
У центрі Луцька чоловік вирощує городину на даху гаража біля багатоповерхівки.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Таку грядку пан Олександр зробив більше 10-ти років тому. Каже, ще до цього колись тут вирощували городину батьки.

Зробили міні-город вирішили через те, що за багато років на даху будівлі зібралося чимало землі.

Раніше лучанин не хотів нічого вирощувати, але із виходом на пенсію все ж надумав.

Крім томатів, на даху гаража цьогоріч росте і солодкий перець.

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Теги: помідори, плантація, Луцьк
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