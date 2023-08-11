Лучанин 10 років вирощує помідори на даху гаража
Сьогодні, 07:20
У центрі Луцька чоловік вирощує городину на даху гаража біля багатоповерхівки.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Таку грядку пан Олександр зробив більше 10-ти років тому. Каже, ще до цього колись тут вирощували городину батьки.
Зробили міні-город вирішили через те, що за багато років на даху будівлі зібралося чимало землі.
Раніше лучанин не хотів нічого вирощувати, але із виходом на пенсію все ж надумав.
Крім томатів, на даху гаража цьогоріч росте і солодкий перець.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Таку грядку пан Олександр зробив більше 10-ти років тому. Каже, ще до цього колись тут вирощували городину батьки.
Зробили міні-город вирішили через те, що за багато років на даху будівлі зібралося чимало землі.
Раніше лучанин не хотів нічого вирощувати, але із виходом на пенсію все ж надумав.
Крім томатів, на даху гаража цьогоріч росте і солодкий перець.
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