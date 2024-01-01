До України йде нова хвиля сильної спеки: синоптикиня назвала дати
Сьогодні, 03:12
До України повертається нова хвиля спеки. Вже за тиждень температура повітря може знову підвищитися аж до +40°.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає ТСН.
"За попередніми прогнозами, в Україну через тиждень, орієнтовно від 13-14 серпня, повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати +32+37°. Подекуди вище", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за прогнозом синоптикині, 15 серпня стовпчики термометрів можуть піднятися 40° тепла. Попередньо, спека триматиметься недовго - вже від 19 серпня температура повітря знову стане більш комфортною.
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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає ТСН.
"За попередніми прогнозами, в Україну через тиждень, орієнтовно від 13-14 серпня, повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати +32+37°. Подекуди вище", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за прогнозом синоптикині, 15 серпня стовпчики термометрів можуть піднятися 40° тепла. Попередньо, спека триматиметься недовго - вже від 19 серпня температура повітря знову стане більш комфортною.
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