До України йде нова хвиля сильної спеки: синоптикиня назвала дати





Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає



"За попередніми прогнозами, в Україну через тиждень, орієнтовно від 13-14 серпня, повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати +32+37°. Подекуди вище", - йдеться у повідомленні.



Окрім того, за прогнозом синоптикині, 15 серпня стовпчики термометрів можуть піднятися 40° тепла. Попередньо, спека триматиметься недовго - вже від 19 серпня температура повітря знову стане більш комфортною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До України повертається нова хвиля спеки. Вже за тиждень температура повітря може знову підвищитися аж до +40°.Про це повідомила синоптикиня, передає ТСН "За попередніми прогнозами, в Україну через тиждень, орієнтовно від 13-14 серпня, повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати +32+37°. Подекуди вище", - йдеться у повідомленні.Окрім того, за прогнозом синоптикині, 15 серпня стовпчики термометрів можуть піднятися 40° тепла. Попередньо, спека триматиметься недовго - вже від 19 серпня температура повітря знову стане більш комфортною.

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