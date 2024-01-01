5 серпня на Волині: гортаючи календар

5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 серпня, день народження святкує професор, завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ягенський (на фото).

У цей день народились радіоведуча Яся Рамська, колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб і крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.

Також 5 серпня святкують день народження екс-футболіст "Волині", найкращий бомбардир клубу Андрій Федецький та колишній голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

Вітаємо їх, а також іменинників, тих, які мають імена - Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.

Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Це свято присвячене важливості світлофорів у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну. Сучасний автоматичний світлофор з’явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він мав червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал при перемиканні.


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Теги: дні народження, свята, іменини
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Коментарі 1
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Аерій Федецький помер у 2018 році,як він може святкувати день народження
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