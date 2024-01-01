5 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 серпня, день народження святкує професор, завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні(на фото).У цей день народились радіоведуча, колишній депутат Луцької міської радиі крайовий отаман Українського козацтваТакож 5 серпня святкують день народження екс-футболіст "Волині", найкращий бомбардир клубута колишній голова Волинської облдержадміністраціїВітаємо їх, а також іменинників, тих, які мають імена - Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Це свято присвячене важливості світлофорів у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну. Сучасний автоматичний світлофор з’явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він мав червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал при перемиканні.