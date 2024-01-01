Під час купання в озері на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 22:10
У неділю, 4 серпня, після обіду на озері Пісочне у селі Буцинь Ковельського району втонув чоловік.
54 чоловік пішов купатися на не повернувся, повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.
Тіло людини дістали відпочивальники. Ним виявився уродженець міста Рожище. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Рятувальники вкотре нагадали правила поведінки на воді:
- Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці;
- Уникайте води із швидкою течією;
- Не заходьте у воду напідпитку;
- Ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;
- Купаючись у незнайомому місці не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно.
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54 чоловік пішов купатися на не повернувся, повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.
Тіло людини дістали відпочивальники. Ним виявився уродженець міста Рожище. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Рятувальники вкотре нагадали правила поведінки на воді:
- Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці;
- Уникайте води із швидкою течією;
- Не заходьте у воду напідпитку;
- Ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;
- Купаючись у незнайомому місці не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно.
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