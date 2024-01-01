Під час купання в озері на Волині втопився чоловік

Під час купання в озері на Волині втопився чоловік
У неділю, 4 серпня, після обіду на озері Пісочне у селі Буцинь Ковельського району втонув чоловік.

54 чоловік пішов купатися на не повернувся, повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.

Тіло людини дістали відпочивальники. Ним виявився уродженець міста Рожище. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Рятувальники вкотре нагадали правила поведінки на воді:

- Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці;
- Уникайте води із швидкою течією;
- Не заходьте у воду напідпитку;
- Ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;
- Купаючись у незнайомому місці не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потопельник, Пісочне, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час купання в озері на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 22:10
Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині
Сьогодні, 21:15
Героїчно загинув – врятувавши побратиму життя: у Луцьку попрощалися з 31-річним Героєм Романом Самусіком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У ставку на Волині потонув 56-річний чоловік У ставку на Волині потонув 56-річний чоловік
14 липень, 06:07
На Волині у ставку втопився 9-річний хлопчик: пішов купатися з братом На Волині у ставку втопився 9-річний хлопчик: пішов купатися з братом
13 липень, 22:15
Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО Шукали водолази: на Волині потонув чоловік. ФОТО
12 липень, 21:57
На Волині у ставку потонув 35-річний чоловік На Волині у ставку потонув 35-річний чоловік
09 липень, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час купання в озері на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 22:10
 0
Повідомили, чи плануються відключення світла 5 серпня на Волині
Сьогодні, 21:15
 0
Героїчно загинув – врятувавши побратиму життя: у Луцьку попрощалися з 31-річним Героєм Романом Самусіком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8