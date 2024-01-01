Під час купання в озері на Волині втопився чоловік

У неділю, 4 серпня, після обіду на озері Пісочне у селі Буцинь Ковельського району втонув чоловік.54 чоловік пішов купатися на не повернувся, повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.Тіло людини дістали відпочивальники. Ним виявився уродженець міста Рожище. Обставини події з’ясовують правоохоронці.Рятувальники вкотре нагадали правила поведінки на воді:- Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці;- Уникайте води із швидкою течією;- Не заходьте у воду напідпитку;- Ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;- Купаючись у незнайомому місці не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно.