Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі

Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі
За оперативними даними епіднагляду, у Волинській області протягом останніх двох тижнів спостерігається ріст захворюваності на COVID-19.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Упродовж минулого тижня в області у 101 особи підтверджено COVID-19 проти 32 випадків за попередній тиждень. Тобто ріст становить у 3 рази. У більшості хворих захворювання протікає в легкій формі.

На сьогодні в області не зафіксовано нового субваріанту коронавірусу «FLiRT». На Волині циркулює штам Omicron, переважно JN.1 (Дженні).

Нагадуємо, основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.

Три щеплення – це загально рекомендований курс вакцинації для кожного.

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Теги: лікарі, хвороба
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