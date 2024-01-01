Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі
Сьогодні, 14:21
За оперативними даними епіднагляду, у Волинській області протягом останніх двох тижнів спостерігається ріст захворюваності на COVID-19.
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Упродовж минулого тижня в області у 101 особи підтверджено COVID-19 проти 32 випадків за попередній тиждень. Тобто ріст становить у 3 рази. У більшості хворих захворювання протікає в легкій формі.
На сьогодні в області не зафіксовано нового субваріанту коронавірусу «FLiRT». На Волині циркулює штам Omicron, переважно JN.1 (Дженні).
Нагадуємо, основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.
Три щеплення – це загально рекомендований курс вакцинації для кожного.
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Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Упродовж минулого тижня в області у 101 особи підтверджено COVID-19 проти 32 випадків за попередній тиждень. Тобто ріст становить у 3 рази. У більшості хворих захворювання протікає в легкій формі.
На сьогодні в області не зафіксовано нового субваріанту коронавірусу «FLiRT». На Волині циркулює штам Omicron, переважно JN.1 (Дженні).
Нагадуємо, основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.
Три щеплення – це загально рекомендований курс вакцинації для кожного.
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