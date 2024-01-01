У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Василем Форманюком

У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Василем Форманюком
У храмі села Дачне, що неподалік Луцька, сьогодні, 6 серпня, попрощалися із Героєм Василем Форманюком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У храмі Архістратига Михаїла села Дачне відбулося відспівування Героя Форманюка Василя Степановича, який загинув від рук російських окупантів 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Поховали Василя Форманюка на кладовищі у селі Дачне.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть сутенера з Рівненщини
Сьогодні, 15:13
Волинський перевізник переправив за кордон 17 ухилянтів
Сьогодні, 14:58
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Василем Форманюком
Сьогодні, 14:40
Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі
Сьогодні, 14:21
Мертву жінку виявили у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:57
Схожі новини
На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині На Харківщині загинув 27-річний офіцер із Волині
Сьогодні, 12:09
У бою поліг Герой Анатолій Захарчук із Волині У бою поліг Герой Анатолій Захарчук із Волині
05 серпень, 14:20
На війні загинув волинянин Олексій Додік На війні загинув волинянин Олексій Додік
05 серпень, 11:11
Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка
04 серпень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судитимуть сутенера з Рівненщини
Сьогодні, 15:13
 0
Волинський перевізник переправив за кордон 17 ухилянтів
Сьогодні, 14:58
 0
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Василем Форманюком
Сьогодні, 14:40
 0
Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі
Сьогодні, 14:21
 0
Мертву жінку виявили у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8