У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Василем Форманюком

Василем Форманюком.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



У храмі Архістратига Михаїла села Дачне відбулося відспівування Героя Форманюка Василя Степановича, який загинув від рук російських окупантів 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області.



До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.



Поховали Василя Форманюка на кладовищі у селі Дачне.



«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У храмі села Дачне, що неподалік Луцька, сьогодні, 6 серпня, попрощалися із ГероємПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.У храмі Архістратига Михаїла села Дачне відбулося відспівування Героя Форманюка Василя Степановича, який25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської радиПоховали Василя Форманюка на кладовищі у селі Дачне.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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