Волинський перевізник переправив за кордон 17 ухилянтів

Правоохоронці підозрюють волинського перевізника у17 військовозобов’язаних.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 49-річному жителю Каменя-Каширського повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч.ч. 1, 2 ст. 332 КК України).За даними слідства, підприємець, який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, вносив неправдиві відомості про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.У такий спосіб він у період дії правового режиму воєнного стану упродовж квітня 2022 – червня 2023 року забезпечив виїзд 17 чоловіків за кордон.Зауважимо, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення перевізником аналогічних злочинів у 2022 році уже перебуває на розгляді в суді.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.