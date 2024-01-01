Дві волинські бригади ЗСУ – у ТОП-20 найпопулярніших у телеграмі

До рейтингу найпопулярніших серед користувачів телеграму бригад ЗСУ потрапили дві військові частини з Волині – 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого і 100 окрема механізована бригада.Про це у телеграмі повідомляє DeepState.Не секрет, що медійність бригад та підрозділів впливає на їх патронаж та підтримку від населення у вигляді донатів. Крім того, це і про бажання рекрутів йти в той чи інший підрозділ Сил Оборони.Ця інфографіка демонструє топ-20 українських бригад за числом підписників у Телеграм. Існує два лідера — 3 ОШБр та 12 БрСП "Азов". Медійку 47 та 72 ОМБр також можна назвати лідерською. Решта бригад має 10000 підписників та менше. До ТОП-20 також потрапили волинськіі 100 омбр. Вони відповідно на 16-му та 19-му місцях.Що стосується підрозділів, то їх вкрай багато, величезна частина з них не є офіційною, а зібрати їх в єдиний список доволі тяжко, тому до вашої уваги топ-5, троє з них належать ГУР МО.Не враховувалися неофіційні канали, наприклад, у 25 ОПДБр є фан-канал, який значно більший за офіційний.