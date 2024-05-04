У Луцьку військовим вручили державні нагороди. ФОТО

Міський головавручив військовим державні нагороди.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 6 серпня, міський голова Ігор Поліщук вручив військовим державні нагороди, подякував за захист, службу та неоціненний подвиг.“В такий складний час, розуміючи небезпеку, ви пішли захищати Батьківщину. Те, що в нашій громаді відносно мирне життя, діти ходять в садочки, школи, люди — на роботу, щоб забезпечувати свої сім’ї — ваша заслуга. Бажаю міцного здоров’я, Божого захисту та якомога швидшої перемоги нашій Україні, щоб вона мирно жила та процвітала”, - зазначив у вітальному слові Ігор Поліщук.Відповідно до Указу Президента України №190 від 30 березня 2023 року “Про відзначення державними нагородами України”:за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня сержантаВідповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського від 25.05.2024 №807 нагороджено відзнаками “За Незламність”:молодшого сержантамолодшого сержантастаршого сержантасолдатасолдатаТакож відповідно до наказу командира в/ч А3425 від 04.05.2024 №916, за матеріальну підтримку Збройних Сил України нагороджено медаллю “За сприяння Збройним силам України”