Жителя Локачинської громади підозрюють у зґвалтуванні хлопця. Наразі триває досудове розслідування.Цю інформацію журналістампідтвердили у ГУНП у Волинській області.Там зазначили, що сам інцидент стався 3 березня. Через два дні хлопець звернувся до правоохоронців та заявив, що проти нього вчинив насильницькі дії інший чоловік.Наразі тривають слідчі дії та досудове розслідування.Насильнику інкримінують ч. 1 ст. 152 (Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування)) ККУ.Більше інформації правоохоронці не розголошують, зважаючи на делікатність ситуації. Але відповідно до кваліфікації злочину можна стверджувати, що потерпілий є повнолітнім.