На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Калашнюком

У Володимирській громаді на Волині краяни провели в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова«Не встигла оговтатись Володимир-Волинська громада від попередньої втрати Захисника, якого ми провели в останню путь минулої п'ятниці, як прийшла чергова невтішна звістка –Володимир Вікторович Калашнюк», - зазначив мер.Володимир народився 29 липня 1992 року та був мешканцем княжого міста. У 2022 році став до лав Збройних Сил України. А 24 березня 2025 року його серце зупинилось у КП «Володимирське ТМО».Чин похорону біля рідного дому відслужили священники церкви Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Опісля рідні, друзі, сусіди під звуки військового оркестру провели траурний кортеж на Ладомирське кладовище, де він знайде останній спочинок поряд із могилою матері.