У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині

У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині
У Турійській громаді на Волині у зв’язку зі смертю військовослужбовця Андрія Цюри оголосили триденну жалобу.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

«З глибоким сумом сповіщаємо, що 24 березня перестало битися серце солдата Збройних сил України, нашого земляка, уродженця села Кульчин – Андрія Миколайовича Цюри (12.10.1980 р. н.)», - йдеться у повідомленні.

До лав Збройних сил України він був мобілізований 8 травня 2024 року. На жаль, свіча життя воїна згасла передчасно, 24 березня він помер у лікарні.
У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині

У знак шани та скорботи у громаді оголошено триденну жалобу з 26 по 28 березня.

«Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять захиснику України!» - зазначили у селищній раді.

Про прибуття траурного кортежу на Турійщину та чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.

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Теги: загиблі, війна
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