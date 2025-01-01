У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині
Сьогодні, 11:06
У Турійській громаді на Волині у зв’язку зі смертю військовослужбовця Андрія Цюри оголосили триденну жалобу.
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
«З глибоким сумом сповіщаємо, що 24 березня перестало битися серце солдата Збройних сил України, нашого земляка, уродженця села Кульчин – Андрія Миколайовича Цюри (12.10.1980 р. н.)», - йдеться у повідомленні.
До лав Збройних сил України він був мобілізований 8 травня 2024 року. На жаль, свіча життя воїна згасла передчасно, 24 березня він помер у лікарні.
У знак шани та скорботи у громаді оголошено триденну жалобу з 26 по 28 березня.
«Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять захиснику України!» - зазначили у селищній раді.
Про прибуття траурного кортежу на Турійщину та чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
«З глибоким сумом сповіщаємо, що 24 березня перестало битися серце солдата Збройних сил України, нашого земляка, уродженця села Кульчин – Андрія Миколайовича Цюри (12.10.1980 р. н.)», - йдеться у повідомленні.
До лав Збройних сил України він був мобілізований 8 травня 2024 року. На жаль, свіча життя воїна згасла передчасно, 24 березня він помер у лікарні.
У знак шани та скорботи у громаді оголошено триденну жалобу з 26 по 28 березня.
«Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять захиснику України!» - зазначили у селищній раді.
Про прибуття траурного кортежу на Турійщину та чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
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