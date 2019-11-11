П'ятеро волинян отримуватимуть щомісяця президентську стипендію за спортивні досягнення

П'ятеро волинян отримуватимуть щомісяця президентську стипендію за спортивні досягнення
П'ятеро волинян, а саме двоє спортсменів паралімпійських і дефлімпійських видів спорту і троє їхніх тренерів, отримуватимуть стипендію президента України за досягнення на спортивних змаганнях.

Про це сказано в указі президента України №184/2025 від 25 березня 2025 року, пише Суспільне.

Розмір стипендії становить від 5 до 12 тисяч гривень щомісяця упродовж року. Серед тих, хто отримуватиме грошову винагороду:

Юрій Бабинець — бронзовий призер XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу (10 тисяч гривень щомісяця);

Олександр Колодій — чемпіон світу 2024 року зі стрільби кульової (12 тисяч гривень щомісяця);

Олександр Платонов — тренер чемпіона світу 2024 року зі стрільби кульової Олександра Колодія (12 тисяч гривень щомісяця).

Валерій Дружинович — тренер бронзового призера XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу Юрія Бабинця (5 тисяч гривень щомісяця);

Віктор Карпенко — тренер бронзового призера XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу Юрія Бабинця (5 тисяч гривень щомісяця).

Згідно з "Положенням про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів", президентські стипендії призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту осіб з інвалідністю.

Розміри стипендій становлять від 7 до 15 тисяч гривень, залежно від досягнень спортсменів та їхніх тренерів.

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Теги: волиняни, стипендії
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