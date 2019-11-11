П'ятеро волинян отримуватимуть щомісяця президентську стипендію за спортивні досягнення
Сьогодні, 11:09
П'ятеро волинян, а саме двоє спортсменів паралімпійських і дефлімпійських видів спорту і троє їхніх тренерів, отримуватимуть стипендію президента України за досягнення на спортивних змаганнях.
Про це сказано в указі президента України №184/2025 від 25 березня 2025 року, пише Суспільне.
Розмір стипендії становить від 5 до 12 тисяч гривень щомісяця упродовж року. Серед тих, хто отримуватиме грошову винагороду:
Юрій Бабинець — бронзовий призер XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу (10 тисяч гривень щомісяця);
Олександр Колодій — чемпіон світу 2024 року зі стрільби кульової (12 тисяч гривень щомісяця);
Олександр Платонов — тренер чемпіона світу 2024 року зі стрільби кульової Олександра Колодія (12 тисяч гривень щомісяця).
Валерій Дружинович — тренер бронзового призера XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу Юрія Бабинця (5 тисяч гривень щомісяця);
Віктор Карпенко — тренер бронзового призера XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу Юрія Бабинця (5 тисяч гривень щомісяця).
Згідно з "Положенням про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів", президентські стипендії призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту осіб з інвалідністю.
Розміри стипендій становлять від 7 до 15 тисяч гривень, залежно від досягнень спортсменів та їхніх тренерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказано в указі президента України №184/2025 від 25 березня 2025 року, пише Суспільне.
Розмір стипендії становить від 5 до 12 тисяч гривень щомісяця упродовж року. Серед тих, хто отримуватиме грошову винагороду:
Юрій Бабинець — бронзовий призер XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу (10 тисяч гривень щомісяця);
Олександр Колодій — чемпіон світу 2024 року зі стрільби кульової (12 тисяч гривень щомісяця);
Олександр Платонов — тренер чемпіона світу 2024 року зі стрільби кульової Олександра Колодія (12 тисяч гривень щомісяця).
Валерій Дружинович — тренер бронзового призера XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу Юрія Бабинця (5 тисяч гривень щомісяця);
Віктор Карпенко — тренер бронзового призера XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара пауерліфтингу Юрія Бабинця (5 тисяч гривень щомісяця).
Згідно з "Положенням про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів", президентські стипендії призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту осіб з інвалідністю.
Розміри стипендій становлять від 7 до 15 тисяч гривень, залежно від досягнень спортсменів та їхніх тренерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жителя Локачинської громади підозрюють у зґвалтуванні хлопця
Сьогодні, 11:40
На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Калашнюком
Сьогодні, 11:27
П'ятеро волинян отримуватимуть щомісяця президентську стипендію за спортивні досягнення
Сьогодні, 11:09
У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині
Сьогодні, 11:06
Росіяни поцілили бомбою в сім'ю на дитмайданчику: загинули 3-річна дівчинка з матір'ю
Сьогодні, 10:42