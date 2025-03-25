Росіяни поцілили бомбою в сім'ю на дитмайданчику: загинули 3-річна дівчинка з матір'ю

Росіяни поцілили бомбою в сім'ю на дитмайданчику: загинули 3-річна дівчинка з матір'ю
Ввечері 25 березня росіяни обстріляли Куртівку Донецької області – там загинули 3-річна дівчинка та її 36-річна мати.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Українська правда.

Війська держави-агресора вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.

У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну – 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.

Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються, зазначають прокурори.

"Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно!" - наголосив Філашкін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'ятеро волинян отримуватимуть щомісяця президентську стипендію за спортивні досягнення
Сьогодні, 11:09
У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині
Сьогодні, 11:06
Росіяни поцілили бомбою в сім'ю на дитмайданчику: загинули 3-річна дівчинка з матір'ю
Сьогодні, 10:42
У Луцьку у 7 багатоповерхівках невідомі обрізали дроти живлення датчиків
Сьогодні, 10:06
Вночі від російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
Вночі від російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина Вночі від російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина
Сьогодні, 09:32
Росіяни завдали по Кривому Рогу масового удару Росіяни завдали по Кривому Рогу масового удару
Сьогодні, 09:07
Загинув пів року тому: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Залозним Загинув пів року тому: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Залозним
25 березень, 17:01
Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, - ГУР Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, - ГУР
25 березень, 16:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі депутати виділили 2 мільйони патрульним, які їдуть на війну
Сьогодні, 12:03
 0
Жителя Локачинської громади підозрюють у зґвалтуванні хлопця
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Калашнюком
Сьогодні, 11:27
 0
П'ятеро волинян отримуватимуть щомісяця президентську стипендію за спортивні досягнення
Сьогодні, 11:09
 0
У лікарні обірвалося життя воїна Андрія Цюри з Волині
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8