Росіяни поцілили бомбою в сім'ю на дитмайданчику: загинули 3-річна дівчинка з матір'ю





Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише



Війська держави-агресора вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.



У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну – 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.



Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються, зазначають прокурори.



"Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно!" - наголосив Філашкін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 25 березня росіяни обстріляли Куртівку Донецької області – там загинули 3-річна дівчинка та її 36-річна мати.Про це повідомив очільник Донецької ОВА, пише Українська правда Війська держави-агресора вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну – 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються, зазначають прокурори."Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно!" - наголосив Філашкін.

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