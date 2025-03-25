Росіяни поцілили бомбою в сім'ю на дитмайданчику: загинули 3-річна дівчинка з матір'ю
Сьогодні, 10:42
Ввечері 25 березня росіяни обстріляли Куртівку Донецької області – там загинули 3-річна дівчинка та її 36-річна мати.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Українська правда.
Війська держави-агресора вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.
У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну – 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.
Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються, зазначають прокурори.
"Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно!" - наголосив Філашкін.
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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Українська правда.
Війська держави-агресора вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.
У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну – 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.
Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються, зазначають прокурори.
"Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно!" - наголосив Філашкін.
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