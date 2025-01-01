Вночі від російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина





"У ніч на 26 березня 2025 року (із 20.00 25 березня) противник атакував 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни.



48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники вночі збили 56 ударних безпілотників."У ніч на 26 березня 2025 року (із 20.00 25 березня) противник атакував 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни.48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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