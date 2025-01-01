Росіяни завдали по Кривому Рогу масового удару

Росіяни завдали по Кривому Рогу масового удару
Ввечері 25 березня російські окупаційні війська вкотре атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів”, - написав Вілкул.

Він пообіцяв надати більш детальну інформацію після кінця повітряної тривоги.

Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу розповів, що обійшлося без жертв, проте у місті фіксуються суттєві руйнування через дронову атаку.

"Всі живі, слава Богу. Реально диво", - зазначив він.

Вілкул додав, що у Кривому Розі є "значні руйнування".

Нагадаємо, що увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Станом на ранок 15 березня, кількість постраждалих зросла до 14, серед них — двоє дітей.

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Теги: Україна, росія, війна
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