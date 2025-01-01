Росіяни завдали по Кривому Рогу масового удару
Сьогодні, 09:07
Ввечері 25 березня російські окупаційні війська вкотре атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів”, - написав Вілкул.
Він пообіцяв надати більш детальну інформацію після кінця повітряної тривоги.
Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу розповів, що обійшлося без жертв, проте у місті фіксуються суттєві руйнування через дронову атаку.
"Всі живі, слава Богу. Реально диво", - зазначив він.
Вілкул додав, що у Кривому Розі є "значні руйнування".
Нагадаємо, що увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Станом на ранок 15 березня, кількість постраждалих зросла до 14, серед них — двоє дітей.
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Про це повідомив начальник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів”, - написав Вілкул.
Він пообіцяв надати більш детальну інформацію після кінця повітряної тривоги.
Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу розповів, що обійшлося без жертв, проте у місті фіксуються суттєві руйнування через дронову атаку.
"Всі живі, слава Богу. Реально диво", - зазначив він.
Вілкул додав, що у Кривому Розі є "значні руйнування".
Нагадаємо, що увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Станом на ранок 15 березня, кількість постраждалих зросла до 14, серед них — двоє дітей.
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