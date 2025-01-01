Росіяни завдали по Кривому Рогу масового удару





Про це повідомив начальник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



“Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів”, - написав Вілкул.



Він пообіцяв надати більш детальну інформацію після кінця повітряної тривоги.



Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу розповів, що обійшлося без жертв, проте у місті фіксуються суттєві руйнування через дронову атаку.



"Всі живі, слава Богу. Реально диво", - зазначив він.



Вілкул додав, що у Кривому Розі є "значні руйнування".



Нагадаємо, що увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Станом на ранок 15 березня, кількість постраждалих зросла до 14, серед них — двоє дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 25 березня російські окупаційні війська вкотре атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.Про це повідомив начальник ради оборони Кривого Рогу“Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів”, - написав Вілкул.Він пообіцяв надати більш детальну інформацію після кінця повітряної тривоги.Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу розповів, що обійшлося без жертв, проте у місті фіксуються суттєві руйнування через дронову атаку."Всі живі, слава Богу. Реально диво", - зазначив він.Вілкул додав, що у Кривому Розі є "значні руйнування".Нагадаємо, що увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Станом на ранок 15 березня, кількість постраждалих зросла до 14, серед них — двоє дітей.

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